მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

ბათუმში 19 ათას აბონენტს 5 დღით გაზის მიწოდება შეუწყდება

10.07.2026
ბათუმში 19 ათას აბონენტს 5 დღით გაზის მიწოდება შეუწყდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„სოკარის“ ინფორმაციით, ბათუმში 13 ივლისიდან 17 ივლისამდე მოქალაქეებს ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყდებათ. კომპანიის ინფორმაციით, ბუნებრივი აირის შეწყვეტა გაზსადენზე დაგეგმილ სარემონტო – საექსპლუატაციო სამუშაოებს უკავშირდება.

გაზის მიწოდება შეუწყდება 13 ივლისის 05:00 საათიდან, 17 ივლისის 10:00 საათამდე, შემდეგ ქუჩებზე მცხოვრებ მომხმარებლებს:

  • დიმიტრი სვიშჩევსკის,
  • ვლადიმერ მაიაკოვსკის,
  • ტარას შევჩენკოს,
  • 26 კომისრის,
  • 26 მაისის,
  • ბესიკის,
  • 31 დეკემბრის,
  • ჯავახიშვილის,
  • 9 მარტის,
  • ა. ჩხაიძის,
  • მამია კომახიძის,
  • აკაკი წერეთლის,
  • ალექსანდრე პუშკინის,
  •  ანდრონიკაშვილის,
  •  ასათიანის,
  • ახალშენის მეურნეობას,
  •  ბაგრატიონის,
  • ჰაიდარ აბაშიძის,
  • ჭავჭავაძის,
  • წმინდა სევერიანე აჭარელის,
  •  ჩოლოყაშვილის,
  • ჩხარტიშვილის,
  • მიხეილ ლერმონტოვის,
  •  მელიქიშვილის,
  • მარუხის,
  • ნიჟარაძის,
  • ოძელაშვილის,
  • პაოლო იაშვილის,
  • პარიზის კომუნას,
  • პუშკინის,
  • სულხან-საბა ორბელიანის,
  •  სულაბერიძის,
  •  სოხუმის,
  • პლეხანოვისა და ქობულეთის ქუჩებზე,
  • სოფელ სალიბაურში,
  • ფერიასა და ურეხში მცხოვრებ ჯამში 19 037 აბონენტს.

ქუჩების ჩამონათვალი „ბათუმელებს“„სოკარიდან“ მოგვაწოდეს.

ბუნებრივი გაზის მიწოდება ეტაპობრივად დაიწყება 17 ივლისის 10:00 საათიდან და სრულად აღდგება დღის ბოლომდე.

კომპანია „სოკარ ჯორჯია გაზი“ აბონენტებს მოუწოდებს დაკეტილ მდგომარეობაში იქონიონ ბინებში არსებული გაზის ონკანები და უყურადღებოდ არ დატოვონ გაზის დანადგარები.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ცხელ ხაზზე: 16 114

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
რა მისამართებზე შეწყდება გაზის მიწოდება ბათუმში 29 აპრილს
რა მისამართებზე შეწყდება გაზის მიწოდება ბათუმში 29 აპრილს
ბათუმში 380-მდე აბონენტს ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება
ბათუმში 380-მდე აბონენტს ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება
სად შეწყდა გაზი ბათუმსა და ქობულეთში
სად შეწყდა გაზი ბათუმსა და ქობულეთში
მილები 3 წლის წინ დამონტაჟდა, გაზს კი არ გვირთავენ – ერგეს მოსახლეობის მიმართვა მთავრობას
მილები 3 წლის წინ დამონტაჟდა, გაზს კი არ გვირთავენ – ერგეს მოსახლეობის მიმართვა მთავრობას

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 14 დეკემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 13 ოქტომბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 2 აპრილი

როცა მოსამართლე დღეში 12 საქმეს განიხილავს, რას ასწრებს? – როგორი სასამართლო გვაქვს 10.07.2026
როცა მოსამართლე დღეში 12 საქმეს განიხილავს, რას ასწრებს? – როგორი სასამართლო გვაქვს
ბათუმში 19 ათას აბონენტს 5 დღით გაზის მიწოდება შეუწყდება 10.07.2026
ბათუმში 19 ათას აბონენტს 5 დღით გაზის მიწოდება შეუწყდება
მუსიკოსი მაია დარსმელიძე ფეისბუქის პოსტის გამო დააჯარიმეს 10.07.2026
მუსიკოსი მაია დარსმელიძე ფეისბუქის პოსტის გამო დააჯარიმეს
„ოცნებამ“ ძველ ბულვარში ქორწინების სახლი დაანგრია და ახლის აშენებას ახალ ბულვარში გეგმავს 10.07.2026
„ოცნებამ“ ძველ ბულვარში ქორწინების სახლი დაანგრია და ახლის აშენებას ახალ ბულვარში გეგმავს
„მამა გერმანიაშია“ – როგორ ცხოვრობს 4 ოქტომბრის საქმის პატიმრის ოჯახი  10.07.2026
„მამა გერმანიაშია“ – როგორ ცხოვრობს 4 ოქტომბრის საქმის პატიმრის ოჯახი 
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში 10.07.2026
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში