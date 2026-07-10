ბათუმში 19 ათას აბონენტს 5 დღით გაზის მიწოდება შეუწყდება

„სოკარის“ ინფორმაციით, ბათუმში 13 ივლისიდან 17 ივლისამდე მოქალაქეებს ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყდებათ. კომპანიის ინფორმაციით, ბუნებრივი აირის შეწყვეტა გაზსადენზე დაგეგმილ სარემონტო – საექსპლუატაციო სამუშაოებს უკავშირდება.
გაზის მიწოდება შეუწყდება 13 ივლისის 05:00 საათიდან, 17 ივლისის 10:00 საათამდე, შემდეგ ქუჩებზე მცხოვრებ მომხმარებლებს:
- დიმიტრი სვიშჩევსკის,
- ვლადიმერ მაიაკოვსკის,
- ტარას შევჩენკოს,
- 26 კომისრის,
- 26 მაისის,
- ბესიკის,
- 31 დეკემბრის,
- ჯავახიშვილის,
- 9 მარტის,
- ა. ჩხაიძის,
- მამია კომახიძის,
- აკაკი წერეთლის,
- ალექსანდრე პუშკინის,
- ანდრონიკაშვილის,
- ასათიანის,
- ახალშენის მეურნეობას,
- ბაგრატიონის,
- ჰაიდარ აბაშიძის,
- ჭავჭავაძის,
- წმინდა სევერიანე აჭარელის,
- ჩოლოყაშვილის,
- ჩხარტიშვილის,
- მიხეილ ლერმონტოვის,
- მელიქიშვილის,
- მარუხის,
- ნიჟარაძის,
- ოძელაშვილის,
- პაოლო იაშვილის,
- პარიზის კომუნას,
- პუშკინის,
- სულხან-საბა ორბელიანის,
- სულაბერიძის,
- სოხუმის,
- პლეხანოვისა და ქობულეთის ქუჩებზე,
- სოფელ სალიბაურში,
- ფერიასა და ურეხში მცხოვრებ ჯამში 19 037 აბონენტს.
ქუჩების ჩამონათვალი „ბათუმელებს“„სოკარიდან“ მოგვაწოდეს.
ბუნებრივი გაზის მიწოდება ეტაპობრივად დაიწყება 17 ივლისის 10:00 საათიდან და სრულად აღდგება დღის ბოლომდე.
კომპანია „სოკარ ჯორჯია გაზი“ აბონენტებს მოუწოდებს დაკეტილ მდგომარეობაში იქონიონ ბინებში არსებული გაზის ონკანები და უყურადღებოდ არ დატოვონ გაზის დანადგარები.
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