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ბათუმში გაზის ჩართვა დაწყო და დღის ბოლომდე დასრულდება

17.07.2026
ბათუმში გაზის ჩართვა დაწყო და დღის ბოლომდე დასრულდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„დილის 10 საათიდან დაწყებულია აღდგენითი სამუშაოები, ბუნებრივი აირის მიწოდება სრულად დღის ბოლოს, დაახლოებით 6 საათამდე დასრულდება,“ – გვითხრეს კომპანია „სოკარის“ ცხელ ხაზზე.

ბათუმში 19 037 აბონენტს ბუნებრივი აირი არ მიეწოდებოდა ბოლო 5 დღეა – 13 ივლისიდან.

გაზი ბათუმში 39 ქუჩაზე იყო გათიშული. მიზეზი ხიდის მშენებლობაა გოროდოკის უბანში. ამ ხიდის მშენებლობა 2026 წლის თებერვალში უნდა დასრულებულიყო – მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა, ხიდთან მდებარე გაზსადენის მილების გადატანა კი, ბათუმის მერიამ გაზაფხულის დასრულების შემდეგ, შუა სეზონზე წამოიწყო.

აუცილებელია, რომ გაზის ჩართვამდე მოწყობილობები (გამათბობელი, ქვაბი, ქურა) გამორთულ მდგომარეობაში უნდა იყოს.

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