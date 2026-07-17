ბათუმში გაზის ჩართვა დაწყო და დღის ბოლომდე დასრულდება

„დილის 10 საათიდან დაწყებულია აღდგენითი სამუშაოები, ბუნებრივი აირის მიწოდება სრულად დღის ბოლოს, დაახლოებით 6 საათამდე დასრულდება,“ – გვითხრეს კომპანია „სოკარის“ ცხელ ხაზზე.
ბათუმში 19 037 აბონენტს ბუნებრივი აირი არ მიეწოდებოდა ბოლო 5 დღეა – 13 ივლისიდან.
გაზი ბათუმში 39 ქუჩაზე იყო გათიშული. მიზეზი ხიდის მშენებლობაა გოროდოკის უბანში. ამ ხიდის მშენებლობა 2026 წლის თებერვალში უნდა დასრულებულიყო – მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა, ხიდთან მდებარე გაზსადენის მილების გადატანა კი, ბათუმის მერიამ გაზაფხულის დასრულების შემდეგ, შუა სეზონზე წამოიწყო.
აუცილებელია, რომ გაზის ჩართვამდე მოწყობილობები (გამათბობელი, ქვაბი, ქურა) გამორთულ მდგომარეობაში უნდა იყოს.
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