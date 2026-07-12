მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

ბულვარში ჯიხური 81 ათას ლარად გასხვისდა, პლაჟები კი აუქციონზე ისევ გაიტანეს – ამჯერად ფასდაკლებით

12.07.2026
ბულვარში ჯიხური 81 ათას ლარად გასხვისდა, პლაჟები კი აუქციონზე ისევ გაიტანეს – ამჯერად ფასდაკლებით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ადგილების გადანაწილება ბათუმის ბულვარში ჯერ არ დასრულებულა. გარდა იმისა, რომ ბულვარის ადმინისტრაციამ განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე ფასდაკლებით გამოიტანა ადგილები, რომლებიც ვერ გასხვისეს, ზოგიერთ კომერციულ ობიექტზე 3 წლიანი საიჯარო ხელშეკრულებებიც გააფორმა.

მაგალითად, 3 წლის ვადით გაუსხვისებია ჯიხური ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე გამაგრილებელი ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების სარეალიზაციოდ. საწყისი ფასი 12 000 ლარი იყო, ელექტრონულ ვაჭრობაზე ფასი 81 840 ლარამდე გაიზარდა.

ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია თავდადებულის ქუჩის გასწვრივ პლაჟზე 841 კვ.მეტრ მიწის ნაკვეთს საიჯარო წესით ასხვისებს. ეს ადგილი განმეორებით აუქციონზე ფასდაკლებით გამოიტანეს და ამჯერად საწყისი ფასი 35 145 ლარია, წინა შემთხვევაში 50 208 ლარად ჰქონდათ გატანილი.

ვაჭრობის ბიჯი 1054 ლარია.

აუქციონში ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული საბოლოო თანხა სრული საიჯარო პერიოდის – 2026 წლის 01 ნოემბრამდე საფასურია.

მოიჯარე ვალდებულია სახელშეკრულებო ვადის განმავლობაში უზრუნველყოს სარგებლობის უფლებით გადაცემული ქონების მოვლა-პატრონობა და ყოველდღიური დასუფთავება.

ტერიტორიის იჯარით გადაცემის შემდეგ, მოიჯარეს უფლება ეძლევა განათავსოს ახალი და უხარვეზო საპლაჟე ინფრასტრუქტურა – შეზლონგი, ქოლგა, მცირე ზომის სანაგვე ყუთი, სადაც ერთი ერთეული შეზლონგის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 10 ლარს, ხოლო ერთი ერთეული ქოლგის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 5 ლარს.

გამარჯვების შემთხვევაში მოიჯარე ასევე უფლებამოსილია დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ტერიტორიაზე არაუმეტეს 5 კვ.მ.-ზე განათავსოს ზღვაზე სასეირნო დაფები [საბბორდები].

აუქციონი 6 ივლისს გამოაცხადეს და 13 ივლისს უნდა დასრულდეს.

იგივე პირობებით ბულვარის ადმინისტრაცია განმეორებითი აუქციონით ასხვისებს ასევე 2 მიწის ნაკვეთს, ჯამში 700 კვ მეტრს მელიქიშვილის ქუჩის გასწვრივ. ქონების საწყისი ფასი 29 194 ლარია, წინა შემთხვევაში ეს ქონება გასასხვისებლად საწყისი ფასით 41 706 ლარად გაიტანეს.

ფასდაკლებით ასხვისებენ ასევე 1000 კვ.მეტრს არდაგანის ტბის გასწვრივ, მოცეკვავე შადრევნების წინ, ეს ქონება პირველ შემთხვევაში 26 380 ლარად ჰქონდათ გატანილი, ამჯერად საწყისი ფასი 18 566 ლარია, პირობები იგივეა.

საწყისი ფასით 55 049 ლარად ასხვისებენ ასევე 850 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს ჯავახიშვილის ქუჩის მონაკვეთზე, 26 მაისის ქუჩის გასწვრივ 931 კვ.მეტრ მიწის ნაკვეთის საწყისი ფასი კი 29 194 ლარია.

მახინჯაურში ათეულობით მცირე ზომის მიწის ნაკვეთი გაიტანეს აუქციონზე საიჯარო წესით გასასხვისებლად. მათი უმეტესობა იმის გამო ჩაშალა, რომ ინტერესი არავის გამოხატია. აქ განმეორებითი აუქციონები ჯერ არ გამოუცხადებიათ. იგივე შეიძლება ითქვას გონიოსთან დაკავშირებითაც, ათეულობით აუქციონი არ შედგა, თუმცა აქ ათეულობით ადგილი გასხვისდა კიდეც.

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
როგორ ჩახერგა და დაამახანჯა გონიო-კვარიათის სანაპირო ბათუმის მერიამ – ფოტორეპორტაჟი
როგორ ჩახერგა და დაამახანჯა გონიო-კვარიათის სანაპირო ბათუმის მერიამ – ფოტორეპორტაჟი
ახალ ბულვარში პლაჟი აღარაა, რა ელის ბათუმის სანაპიროს? – ინტერვიუ პროფესორთან
ახალ ბულვარში პლაჟი აღარაა, რა ელის ბათუმის სანაპიროს? – ინტერვიუ პროფესორთან
ბულვართან პლაჟები მაღალი კონკურენციის პირობებში გაასხვისეს – გონიოში კი აუქციონები მეტწილად ჩაიშალა
ბულვართან პლაჟები მაღალი კონკურენციის პირობებში გაასხვისეს – გონიოში კი აუქციონები მეტწილად ჩაიშალა
კომერციული ობიექტების დაშლა გონიო-კვარიათის სანაპიროზე – მუნიციპალური ინსპექციის მოთხოვნა მეპატრონეებს
კომერციული ობიექტების დაშლა გონიო-კვარიათის სანაპიროზე – მუნიციპალური ინსპექციის მოთხოვნა მეპატრონეებს

უკრაინა შეძლებს რუსეთის შეტევის შეჩერებას აშშ-ის სწრაფი დახმარების შემთხვევაში – ISW

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 იანვარი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 26 თებერვალი

„ირანი გადავიდა გლობალურ შანტაჟზე, სანამ გასდის და ვიდრე ტრამპი გაჭედილია“ – ინტერვიუ ირანისტთან 12.07.2026
„ირანი გადავიდა გლობალურ შანტაჟზე, სანამ გასდის და ვიდრე ტრამპი გაჭედილია“ – ინტერვიუ ირანისტთან
ბულვარში ჯიხური 81 ათას ლარად გასხვისდა, პლაჟები კი აუქციონზე ისევ გაიტანეს – ამჯერად ფასდაკლებით 12.07.2026
ბულვარში ჯიხური 81 ათას ლარად გასხვისდა, პლაჟები კი აუქციონზე ისევ გაიტანეს – ამჯერად ფასდაკლებით
1,7 მილიონი ლარი ხულოში მერიის და სხვა ადმინისტრაციული შენობების ფასადებისთვის 12.07.2026
1,7 მილიონი ლარი ხულოში მერიის და სხვა ადმინისტრაციული შენობების ფასადებისთვის
ბათუმში გაზი 39 ქუჩაზე ითიშება 5 დღით – მერიამ ხიდზე სამუშაოები ზღვის სეზონს დაამთხვია 12.07.2026
ბათუმში გაზი 39 ქუჩაზე ითიშება 5 დღით – მერიამ ხიდზე სამუშაოები ზღვის სეზონს დაამთხვია
არჩევანი ღმერთსა და კრემლს შორის – ესტონეთი ქვეყნის მართლმადიდებლურ ეკლესიას 6 თვეს აძლევს 12.07.2026
არჩევანი ღმერთსა და კრემლს შორის – ესტონეთი ქვეყნის მართლმადიდებლურ ეკლესიას 6 თვეს აძლევს
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან 12.07.2026
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან