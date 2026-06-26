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1 მილიონი ლარი დაიხარჯება აჭარაში პროკურატურის ოფისისა და აპარტამენტების რემონტისთვის

26.06.2026
1 მილიონი ლარი დაიხარჯება აჭარაში პროკურატურის ოფისისა და აპარტამენტების რემონტისთვის
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აჭარისა და ბათუმის პროკურატურის „ადმინისტრაციული შენობის“, ასევე აჭარის პროკურატურის „ბალანსზე რიცხული ფართობების“ [ბინების/აპარტამენტების] სარემონტო სამუშაოებისთვის ჯამში 1 მილიონ 169 ათასი ლარია გამოყოფილი.

აღნიშნული თანხით სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე საქართველოს პროკურატურას ორი ტენდერი აქვს გამოცხადებული.

აჭარის და ბათუმის პროკურატურის „ადმინისტრაციული შენობის“ რემონტისთვის ტენდერი 926 ათასი ლარითაა გამოცხადებული. ეს უწყებები ბათუმში, შერიფ ხიმშიაშვილის N7-ში მდებარე იუსტიციის სახლშია განთავსებული და სამუშაო ოფისები ხუთ სართულზეა გადანაწილებული.

ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის მიხედვით სარემონტო სამუშაოები ყველა იმ ოთახს შეეხება, რომლებსაც პროკურატურა სარგებლობს. დამონტაჟდება გათბობა-გაგრილების სისტემა.

პირობაში ასევე აღნიშნულია, რომ ტენდერში გამარჯვებულმა „სამუშაოს შესრულება უზრუნველყოს შესაბამისი რაოდენობის, სანდო, სათანადო უნარ/ჩვევების მქონე პერსონალით.“ ასევე „ტექნიკური აღჭურვილობის და ინსტრუმენტის ექსპლუატაციისას დაუშვებელია არაქარხნული [კუსტარული] წესით დამზადებული დეტალის ან/და სათადარიგო ნაწილის გამოყენება“.

ტენდერში წინადადებების მიღება 2026 წლის 12 ივლისს დაიწყება და 17 ივლისს დასრულდება.

სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვეში უნდა დასრულდეს.

გეგმა-გრაფიკის მიხედვით რემონტი მე-8 სართულზე, ასევე მე-12-დან მე-15 სართულის ჩათვლით უნდა ჩატარდეს.

243 ათასი ლარით საქართველოს პროკურატურას ცალკე ტენდერი აქვს გამოცხადებული აჭარის პროკურატურის კუთვნილი ფართობების გასარემონტებლად. ეს ფართობები სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით ბათუმში ახმეტელის ქუჩა N9-ში, მელიქიშვილის ქუჩა N6-ში და კობალაძის ქუჩა N4-ში მდებარეობს.

საჯარო რეესტრის ამონაწერების მიხედვით, ბათუმში აღნიშნულ მისამართებზე, აჭარის პროკურატურის სარგებლობაშია ბინები და სასტუმრო აპარტამენტები.

ამ ტენდერში წინადადებების მიღება 2026 წლის 30 ივნისს დაიწყება და 3 ივლისს დასრულდება. სარემონტო სამუშაოები კი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 თვეში უნდა დასრულდეს.

  • აღსანიშნავია, რომ ბათუმში გრიბოედოვის #2-ში მდებარეობს სამსართულიანი შენობა, სადაც წლების განმავლობაში პროკურატურა იყო განთავსებული. დღეს ეს შენობა, რომელიც დაკეტილი და მიტოვებულია, ივანიშვილის დაფუძნებულ „ქართუს“ საკუთრებაა.

უშუალოდ ბათუმის იუსტიციის სახლში კი პროკურატურა მე-12-დან მე-15 სართულის ჩათვლით ჯამში 1 604 კვადრატულ მეტრ ფართობს სარგებლობს.

რაც შეეხება მე-8 სართულზე მდებარე 209 კვადრატულ მეტრ ფართობს, ის პროკურატურას სარგებლობაში 2026 წლის ივნისის დასაწყისში გადასცეს. მანამდე ეს ფართობი საქართველოს ეროვნული ბანკის საკუთრებაში იყო.

„ოცნების“ მთავრობამ აღნიშნული ფართობი ეროვნულ ბანკს მაზნიაშვილის ქუჩა N54-ში მდებარე უძრავ ქონებაში გადაუცვალა.

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