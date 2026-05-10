ბათუმში „ოცნების“ მთავრობამ ეროვნულ ბანკს ქონება გაუცვალა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ოცნების“ მთავრობის განკარგულებით, საქართველოს ეროვნულ ბანკს პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, 113 964 ლარად, სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ბათუმში მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე 395 კვადრატული მეტრი ფართობი და 4 კონდიციონერი გადაეცა.

სანაცვლოდ, ეროვნულმა ბანკმა მის საკუთრებაში არსებული ბათუმში, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე [„იუსტიციის სახლში“] მდებარე 209 კვადრატული მეტრი ფართობი სახელმწიფოს უსასყიდლოდ უნდა დაუთმოს.

მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე შენობაში, რომელიც ეროვნულ ბანკს გადაეცა, სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იყო განთავსებული. ამ სამსახურის გაუქმების შემდეგ კი ქონებას პროკურატურა სარგებლობდა.

ბათუმი, მაზნიაშვილის ქუჩა / შენობა [შუაში], რომელიც ეროვნულ ბანკს გადაეცა

მთავარი პროკურატურის სარგებლობაშია არასაცხოვრებელი ფართობები ბათუმში „იუსტიციის სახლის“ მე-12, მე-13, მე-14 და მე-15 სართულებზე. ამავე შენობის მე-8 სართულზე ეროვნული ბანკის მიერ სახელმწიფოსთვის გადასაცემი 209.07 კვადრატული მეტრი ფართობი გადაეცემა თუ არა პროკურატურას სარგებლობაში, ჯერ უცნობია. ამ ფართობის გადაცემის შემდეგ „იუსტიციის სახლის“ მესაკუთრე მხოლოდ სახელმწიფო იქნება.

მთავრობის განკარგულებით, ეროვნულმა ბანკმა საპრივატიზებო თანხა – 113 964 ლარი, შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი თვის ვადაში უნდა გადაიხადოს.

„ბათუმელები“ დაუკავშირდა ეროვნულ ბანკს, სადაც გვითხრეს, რომ შენობას მხოლოდ საოპერაციო მიზნებისთვის გამოიყენებენ.

„საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 24 აპრილის განკარგულების თანახმად, საქართველოს ეროვნულ ბანკს პირდაპირი მიყიდვის ფორმით საკუთრებაში გადმოეცა, ქალაქ ბათუმში, მაზნიაშვილის ქუჩა N54-ში მდებარე უძრავი ქონება, ხოლო საქართველოს ეროვნული ბანკი სახელმწიფოს უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადასცემს, ქალაქ ბათუმში, შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა N7-ში VIII სართულზე მდებარე უძრავ ქონებას.

შესაბამისად, საქართველოს ეროვნულ ბანკს აქამდეც გააჩნდა საოფისე ფართობი ქალაქ ბათუმში, რომელსაც იყენებდა საოპერაციო მიზნებისათვის და ახალ ქონებასაც აღნიშნული მიზნებისთვის გამოყენებს. შესაბამისად, ზემოაღნიშნული ფართობის სხვა დანიშნულებით, გარდა საოპერაციო მიზნებისა, გამოყენება არ იგეგმება“, – მოგვწერეს „ბათუმელებს“ ეროვნული ბანკიდან.

მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე ქონების საკუთრებაში რეგისტრაციის მოთხოვნით ეროვნულმა ბანკმა საჯარო რეესტრს 6 მაისს მიმართა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

