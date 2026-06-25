ეკა ჩავლეიშვილი კირა ნაითლისთან ერთად ითამაშებს ბრიტანელი რეჟისორის ფილმში

ბათუმელი მსახიობი, ეკა ჩავლეიშვილი ბრიტანელი რეჟისორის, საიმონ ვუდსის ფილმში – The Worst – ითამაშებს.
ამის შესახებ ინფორმაცია თავად ეკა ჩავლეიშვილმა გააზიარა ფეისბუქზე.
უცხოური გამოცემების მიხედვით, გადაღებები უკვე დაწყებულია. ფილმში მთავარ როლებს ასრულებენ: ალისია ვიკანდერი, კირა ნაითლი და ერინ კელიმანი.
ფილმის გადაღებები სამხრეთ საფრანგეთში მიმდინარეობს. არსებული ინფორმაციით, The Worst შავი კომედიაა.
როგორც ეკა ჩავლეიშვილი AT-თან კომენტარში ამბობს, ფილმის ქასთინგის რეჟისორი დიქსი ჩესია, რომელმაც ეკა ჩავლეიშვილი კინოდაჯილდოება „ელისოს“ ჟიურიში ყოფნისას, 2024 წელს გაიცნო.
ამერიკულ გამოცემა Just Jared-თან ფილმის პროდიუსერები ამბობენ, რომ საიმონ ვუდსი ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ახალი ტალანტია კინოში, როგორც სცენარისტი, ისე – რეჟისორი:
„მისი ახალი სრულმეტრაჟიანი ფილმი დაუვიწყარ მოგზაურობაში წაიყვანს მაყურებელს. ფილმი სავსეა ბრწყინვალე იუმორით, მოულოდნელობებითა და სრულიად მოულოდნელი, შემზარავი სიუჟეტური გარდატეხებით“.
ეკა ჩავლეიშვილი ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობია. კინოში მან ფართო აღიარება მოიპოვა ელენე ნავერიანის ფილმით – „შაშვი შაშვი მაყვალი“, რისთვისაც არაერთი საერთაშორისო ჯილდო მიიღო.
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ფოტოზე: ეკა ჩავლეიშვილი ფილმში „შაშვი შაშვი მაყვალი“