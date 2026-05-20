ბათუმში ლანა ღოღობერიძის ფილმების რეტროსპექტივა გაიმართება

25 მაისს ბათუმში ლანა ღოღობერიძის ფილმების რეტროსპექტივა დაიწყება.
რეჟისორის 8 ფილმის რეტროსპექტივა „კავეა გრანდ მოლში“ საქართველოს კინოინსტიტუტისა და 3003 Film Production-ის ხელშეწყობით გაიმართება.
25 მაისიდან „კავეა გრანდ მოლში” ჩვენებები გაიმართება ყოველ ორშაბათს და სამშაბათს, 16:00 საათზე.
რეტროსპექტივის აფიშა კი ასე გამოიყურება:
- 25 მაისი – „ფერისცვალება“
- 26 მაისი – „დღეს ღამე უთენებია“
- 1 ივნისი – „როცა აყვავდა ნუში“
- 2 ივნისი – „ორომტრიალი“
- 8 ივნისი – „ერთი ცის ქვეშ“
- 9 ივნისი – „მე ვხედავ მზეს“
- 15 ივნისი – „ვალსი პეჩორაზე“
- 16 ივნისი – „დედა და შვილი ან ღამე არ არის არასოდეს ბოლომდე ბნელი“
ფილმებზე დასწრება უფასოა.
მისამართი: „კავეა გრანდ მოლი“, შერიფ ხიმშიაშვილის 29.