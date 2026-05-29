ბათუმის ცენტრალური პარკი სამართავად ბოტანიკურ ბაღს გადასცეს

29.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის ცენტრალური პარკის ტერიტორია მერიამ სამართავად ა(ა)იპ „ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს“ გადასცა. შესაბამისად, პარკში კომერციულ და სხვა საქმიანობებთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს ეს ა(ა)იპი მიიღებს.

შეათანხმა თუ არა მერიამ გადაწყვეტილება საკრებულოს არ ვიცით, საკითხი საჯარო სხდომაზე არ განუხილავთ.

ბათუმის საკრებულოს წევრმა „ლელოდან“, ვაჟა დარჩიამ გვითხრა, რომ ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს: „პირველად მესმის, ჩვენთან მსგავსი საკითხი არ შემოსულა.“

საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით, მერიამ ააიპ „ ბოტანიკურ ბაღს“ ბათუმის ცენტრალური პარკი უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადასცა. შესაბამისი დოკუმენტებით რეესტრს ა(ა)იპის დირექტორმა თენგიზ ტარიელაძემ 2026 წლის იანვარში მიმართა. უზუფრუქტის წესით გადაცემული ქონება შეიძლება უზუფრუქტუარმა განკარგოს ქონების მფლობელთან შეთანხმებით, მას არ აქვს უფლება გაყიდოს ის ან იპოთეკით დატვირთოს.

ბათუმის მერიის ინფორმაციით, „ცენტრალური პარკის ბათუმის ბოტანიკური ბაღის მართვაში გადაცემა სივრცის უფრო ეფექტიან მართვას ემსახურება“.

„ცენტრალური პარკი აღნიშნულ ცვლილებამდე კონკრეტულად არც ერთი ორგანიზაციის მართვის ქვეშ არ იყო. ბოტანიკურ ბაღს აქვს შესაბამისი გამოცდილება, კვალიფიციური სპეციალისტები და რესურსები, რაც უზრუნველყოფს პარკის უკეთეს მოვლას, განვითარებასა და ერთიანი სტანდარტების დანერგვას. შესაბამისად, ხელს ვუწყობთ, როგორც ხარჯების ოპტიმიზაციას, ისე ქალაქის მწვანე ინფრასტრუქტურის გრძელვადიან და მდგრად განვითარებას“, – მოგწერეს მერიიდან.

უზუფრუქტის ხელშეკრულება საჯარო არ არის, ამიტომ უცნობია, რა ვადით გადასცეს ბათუმის ცენტრალური პარკი სამართავად „ბოტანიკურ ბაღს“.

ააიპ „ბათუმის ბოტანიკური ბაღი“ ბათუმის მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპია, მის ხელმძღვანელს ნიშნავს და ათავისუფლებს ბათუმის მერი. შესაბამისად, ამ ა(ა)იპის მუშაობასა და გადაწყვეტილებებზე მერია პასუხისმგებელია, როგორც ზემდგომი და საკრებულო – როგორც მაკონტროლებელი.

