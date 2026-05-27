მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

ქობულეთის შემოვლითი გზა სატვირთო ავტომანქანებისთვისაც გაიხსნა

27.05.2026
ქობულეთის შემოვლითი გზა სატვირთო ავტომანქანებისთვისაც გაიხსნა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქობულეთის შემოვლით გზაზე სატვირთო ავტომანქანების მოძრაობა დღეს, 27 მაისს აღდგა.

„საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი (ასაქცევი)-სარფის საავტომობილო გზის 85-ე კმ-ზე, არსებული სახიდე გადასასვლელის სადეფორმაციო ნაკერების აღდგენის სამუშაოები დასრულდა და ამავე გზის 72-ე და 89-ე კმ-ებზე მისაბმელიანი და ნახევრადმისაბმელიანი ავტოტარნსპორტის მოძრაობა დათქმულ ვადაზე ადრე აღდგა“ – წერს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.

ამავე დეპარტამენტის იმფორმაციით ქობულეთის შემოვლით გზაზე მსუბუქი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა 2026 წლის 26 მაისის დღის 14:00 სთ-დან აღდგა, ხოლო სატვირთო, მისაბმელიანი და ნახევრადმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა 28 მაისიდან უნდა აღდგენილიყო.

სახიდე გადასასვლელის სადეფორმაციო ნაკერების შეცვლის სამუშაოების გამო ქობულეთის შემოვლითი გზა ქობულეთისა და ჩაქვის სატრანსპორტო კვანძებს შორის მონაკვეთში 14 მაისიდან 27 მაისის ჩათვლით ჩაიკეტა, თუმცა, მოძრაობა ვადაზე ადრე აღადგინეს.

22 მაისს სახიდე გადასასვლელზე, სადაც სადეფორმაციო ნაკერები შეცვალეს, სამონტაჟო სამუშაოები დასრულებული იყო და მხოლოდ ბეტონის ჩასხმა იყო დარჩენილი.

ამ თემაზე ვრცლად:

როდის გაიხსნება ქობულეთის შემოვლითი გზა

 

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
ქობულეთის შემოვლითი გზა მსუბუქი მანქანებისთვის 26 მაისს გაიხსნება
ქობულეთის შემოვლითი გზა მსუბუქი მანქანებისთვის 26 მაისს გაიხსნება
როდის გაიხსნება ქობულეთის შემოვლითი გზა
როდის გაიხსნება ქობულეთის შემოვლითი გზა
ხაჯალია-სუფსის გზა ჩაკეტილია – ავტობანზე, რომელიც 3 წლის წინ გაიხსნა, 8 მილიონამდე ლარი იხარჯება
ხაჯალია-სუფსის გზა ჩაკეტილია – ავტობანზე, რომელიც 3 წლის წინ გაიხსნა, 8 მილიონამდე ლარი იხარჯება
ქობულეთის შემოვლითი გზა 14 მაისიდან 2 კვირით ჩაიკეტება
ქობულეთის შემოვლითი გზა 14 მაისიდან 2 კვირით ჩაიკეტება

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 მაისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 30 ოქტომბერი

რუსეთის სარაკეტო თავდასხმის შედეგად 3 ბავშვი დაიღუპა – უკრაინის პროკურატურა

„ეს ომი დაასრულებს რუსეთს, რომელიც უკვე იშლება“ – რუსი მწერალი 27.05.2026
„ეს ომი დაასრულებს რუსეთს, რომელიც უკვე იშლება“ – რუსი მწერალი
„ფაშინიანი ამბობს, რომ ფასების ზრდა არ აშინებს, რადგან სომხეთი გამდიდრდება“ – რუსული პროპაგანდისტული მედია 27.05.2026
„ფაშინიანი ამბობს, რომ ფასების ზრდა არ აშინებს, რადგან სომხეთი გამდიდრდება“ – რუსული პროპაგანდისტული მედია
პოლიციელებმა გორში დაკავებულ პირებზე ჯგუფურად იძალადეს – პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო 27.05.2026
პოლიციელებმა გორში დაკავებულ პირებზე ჯგუფურად იძალადეს – პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო
ვინ აიღებს 12 თვეში 15 თვის ხელფასს – გამჭვირვალობის კვლევა 27.05.2026
ვინ აიღებს 12 თვეში 15 თვის ხელფასს – გამჭვირვალობის კვლევა
აიღე „სელფის“ ახალი ნომერი ბათუმში და მიიღე 1 კვირიანი ულიმიტო სრულიად უფასოდ 27.05.2026
აიღე „სელფის“ ახალი ნომერი ბათუმში და მიიღე 1 კვირიანი ულიმიტო სრულიად უფასოდ
ქობულეთის შემოვლითი გზა სატვირთო ავტომანქანებისთვისაც გაიხსნა 27.05.2026
ქობულეთის შემოვლითი გზა სატვირთო ავტომანქანებისთვისაც გაიხსნა