აეროპორტის გზატკეცილი ნაწილობრივ ჩაიკეტება – იცვლება ავტობუსების მარშრუტი

01.06.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის ავტოტრანსპორტის ინფორმაციით, საგზაო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით,

1-ლი ივნისის 00:00 საათიდან 5 ივნისამდე, აეროპორტის გზატკეცილის №1-დან ფრიდონ ხალვაშის გამზირამდე მონაკვეთზე [„ვოქსიდან“ ანგისის საავადმყოფომდე] სატრანსპორტო მოძრაობა დროებით შეიზღუდება.

აღნიშნულ პერიოდში მუნიციპალური ავტობუსები იმოძრავებენ შეცვლილი მარშრუტებით, კერძოდ:

№2
ინასარიძის ქ. – კობალაძის ქ. – შ. ხიმშიაშვილის ქ. – კაჩინსკების ქ. – ლორთქიფანიძის ქ. – კოტე აფხაზის ქ. – ადლიის ქ. – შ. ხიმშიაშვილის ქ.

№9
ბაგრატიონის ქ. – დავით აღმაშენებლის ქ. – ხახულის ქ. – ფრიდონ ხალვაშის გამზირი – მაჭავარიანის ქ.

№12
აბუსერიძის ქ. – დავით აღმაშენებლის ქ. – ხახულის ქ. – ფრიდონ ხალვაშის გამზირი.

№16
აბუსერიძის ქ. – კობალაძის ქ. – შ. ხიმშიაშვილის ქ. – კაჩინსკების ქ. – ანწუხელიძის ქ. – აფსაროსის ქ.

დროებით შეიცვლება საქალაქო მიკროავტობუსების მარშრუტიც:

№20 და №33
აბუსერიძის ქ. – კობალაძის ქ. – შ. ხიმშიაშვილის ქ. – კაჩინსკების ქ. – ანწუხელიძის ქ. – აეროპორტის გზატკეცილი – აფსაროსის ქ.

№22, №26 და №26ა
აბუსერიძის ქ. – დავით აღმაშენებლის ქ. – ხახულის ქ. – ფრიდონ ხალვაშის გამზირი.

ბათუმის მერიის ინფორმაციით ქუჩის აღნიშნულ მონაკვეთში მოძრაობა ორმხრივად შეიზღუდება.

„შეზღუდვა დაკავშირებულია აეროპორტის გზატკეცილის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან, რომელიც გულისხმობს №1-დან №93-ის ჩათვლით მონაკვეთის განახლებას. ქუჩის ნაწილზე უკვე დასრულდა მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია და ასფალტის საფარის დაგების სამუშაოები იწყება.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, ეზოების შესასვლელების მოწესრიგება, გარეგანათების ქსელის განახლება, ავტოსადგომების მოწყობა, საგზაო ნიშნების განთავსება და გამწვანების სამუშაოები. პროექტი მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება.“ – წერს ბათუმის მერია.

 

მთავარი ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან

შსს-ში „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ" სამმართველო ამოქმედდა
სანაპიროზე გამორიყული დელფინები – რა გაარკვია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ
გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლით გზაზე სამუშაოები წელს დასრულდება – გზების დეპარტამენტი
112-ის ყოფილი უფროსი განათლების სამინისტროში დანიშნეს
103 წლის ქალი ბათუმიდან – „არასდროს არ მიყვარდა რუსეთი, დამოუკიდებლობა მომწონს"
