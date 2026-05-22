„წამალი ბავშვებს!“ – კამპანიაში, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ათეულთა კლუბიც ჩაერთო

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერ კამპანიაში „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ ათეულთა კლუბიც ერთვება.

ამის შესახებ ეროვნული ჯილდოს მფლობელი პედაგოგი, ლადო აფხაზავა წერს ფეისბუქზე.

„ჩვენ, მასწავლებლები ვზრდით მომავალ თაობებს – სიტყვით, ცოდნით, სიყვარულით, ოღონდ უფრო მეტად, მაგალითებით.

დღეს დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს ყველაზე მეტად ჩვენი თანადგომა სჭირდება. თითოეულ ჩვენთაგანს შეუძლია თუნდაც მცირედ ხელის გაწვდენით, წვეთ-წვეთობით ავავსოთ სიკეთის ფიალა.

65 ათასამდე მოქმედი მასწავლებელია საქართველოში, გავიღოთ მცირედი ბავშვებისთვის,“- ნათქვამია ლადო აფხაზავას განცხადებაში, რომელსაც ათეულთა კლუბის სახელით ავრცელებს.

ათეულთა კლუბს მითითებული აქვს ანგარიშის ნომრებიც, სადაც ბავშვების დახმარების მსურველებს შეუძლიათ თანხა ჩარიცხონ.

საქართველოს ბანკი – GE04BG0000000470581300

მიმღები: ვ. ა.

ლიბერთი ბანკი – GE73LB0711104473817440

მიმღები: ვ.ა

დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერად 20 მაისს მარათონი დაიწყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კლუბმა, რომლებმაც ამ დროისთვის [22 მაისი, 20:00 საათი] ნახევარი მილიონი ლარის შეგროვება შეძლეს.

საქველმოქმედო კამპანია ისევ გრძელდება.

საქართველოში დიუშენის დაავადების მქონე ასამდე ბავშვი ცხოვრობს, რომლებსაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მედიკამენტები ესაჭიროებათ. ბავშვები და მშობლები ერთ თვეზე მეტია აქციას მართავენ თბილისში, მთავრობის კანცელარიის ეზოში და მოითხოვენ, სახელმწიფომ უზრუნველყოს ბავშვებისთვის საჭირო მედიკამენტების შემოტანა.

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლება ჯერ-ჯერობით უარს ამბობს წამლების შემოტანაზე.

