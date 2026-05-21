ბათუმის სამშობიარო სახლი შესაძლოა აუქციონზე გაყიდონ

21.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე სამშობიარო სახლი შეიძლება აუქციონზე გაიყიდოს. ამის შესახებ „ბათუმის სამშობიარო სახლის“ აქციონერი ექიმები საუბრობენ, რომლებსაც, მათივე თქმით, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი პირადად შეხვდა და განუცხადა, რომ სამშობიარო სახლს აუქციონზე გაასხვისებენ.

„ჩვენ ვართ 110 პარტნიორი, ათწლეულებია შევინახეთ ეს შენობა, ისტორია და სამშობიაროს პროფილი,“ – გვეუბნება „ბათუმის სამშობიარო სახლის“ დირექტორი და ერთ-ერთი აქციონერი, ნანა შერვაშიძე, – „თუ სამშობიარო სახლი აუქციონით გასხვისდება, ნაკლები შანსია, ან საერთოდ არ არსებობს იმის შანსი, რომ სამშობიაროს პროფილი შენარჩუნდეს“.

სამშობიაროს თანამშრომლების თქმით, როგორც მას ეკონომიკის მინისტრმა შეხვედრაზე უთხრა, შენობა მინიმუმ 23 მილიონად გაიყიდება აუქციონზე –  აუდიტის დასკვნით ამ ფასადაა შეფასებული ბათუმში, რუსთაველის ქუჩაზე, პრესტიჟულ უბანში მდებარე 3596 კვ. მეტრი მიწის ნაკვეთი ისტორიული, ორსართულიანი შენობით.

ექიმებს ეჭვი აქვთ, რომ ინვესტორს, რომელიც ამ თანხას გადაიხდის სამშობიაროს შენობაში, ინვესტიციის სხვა მიზანი ექნება:

„შენობა და ტერიტორია არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ აქ მრავალპროფილური კლინიკა მოეწყოს და, მათ შორის, იყოს სამეანო განყოფილება. ჩვენ მოვითხოვეთ ზურაბ პატარაძესთან შეხვედრა და იმედი გვაქვს, რომ ის მოაგვარებს ამ პრობლემას,“ – დასძენს ნანა შერვაშიძე „ბათუმელებთან“.

ეს უძრავი ქონება აჭარის და ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაა. შენობა სამინისტროს 2013 წლიდან იჯარით აქვს გადაცემული ქონება „ბათუმის სამშობიარო სახლისთვის“. ეს კომპანია სამშობიარო სახლის რამდენიმე ძველმა თანამშრომელმა შექმნა. „სამშობიარო სახლი“ სამინისტროს იჯარის თანხას უხდიდა – ყოველთვიურად 20 ათას ლარს.

აჭარის ეკონომიკის სამინისტროსთან გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებას ვადა 2026 წლის პირველ იანვარს გაუვიდა. ახალი იჯარის ხელშეკრულება აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს „ბათუმის სამშობიარო სახლთან“ ამ დრომდე არ გაუფორმებია. სამედიცინო პერსონალის თქმით, სამხაურაულის ექსპერტიზამ რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ისტორიული სახლის იჯარის საფასური თვეში მინიმუმ 83 ათასი ლარით განსაზღვრა.

„ჩვენ ამ ფასის გადახდაზეც ვიყავით თანახმა, მაგრამ სამინისტროსგან მაინც უარია,“ – ამბობენ ექიმები. 

ჯერ-ჯერობით აუქციონი ბათუმის სამშობიარო სახლზე გამოცხადებული არ არის.

„ბათუმელები“ დაუკავშირდა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს პრესცენტრს, თუმცა ინფორმაცია ამ დრომდე არ მიგვიღია. ამ უწყებაში ასევე ვიკითხეთ: თუ სამშობიაროს აუქციონზე გასხვისებას გეგმავს სამინისტრო, იქნება თუ არა აუქციონის პირობა სამშობიაროს პროფილის შენარჩუნება? – პასუხის მიღების შემთხვევაში მასალა განახლდება.

რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე სამშობიარო სახლში ამ ეტაპზე მხოლოდ საკონსულტაციო და ამბულატორიული განყოფილებები მოქმედებს, სამეანო განყოფილებას მუშაობა 2022 წლიდან შეჩერებული აქვს.

„სამშობიარო სახლის“ აქციონერების თქმით, სამეანო განყოფილების სარემონტო ხარჯები დაახლოებით 2 მილიონი ლარია, რის საშუალებაც არ აქვთ. მათი თქმით, უკვე ნახევარი მილიონი ლარი დახარჯეს საკონსულტაციო და ამბულატორიული განყოფილებების მოსაწესრიგებლად, ასევე 400 ათასი ლარი დასჭირდათ საბანკო გარანტიისთვის.

აქციონერებმა, რომლებიც მართავენ ბათუმის სამშობიაროს და არ არიან უძრავი ქონების მესაკუთრე, 2017 წელს ქვეიჯარის ხელშეკრულებით შემოიყვანეს „მრავალპროფილური სამშობიარო სახლი“. ამ კომპანიას 1 მილიონ 200 ათასი ლარის ინვესტიცია უნდა ჩაედო სამშობიარო სახლში. ქვემოიჯარესთან კონტრაქტი 2026 წლამდე გაფორმდა, თუმცა მას 2024 წელს დაუტოვებია ბათუმის სამშობიარო სახლი. მრავალწლიანი სასამართლო დავა „ბათუმის სამშობიარო სახლს“ და ქვემოიჯარე კომპანიას შორის მორიგებით დასრულებულა.

„მან არ შეასრულა ვალდებულებები… ჩვენ რაღაც დავთმეთ, რომ 2024 წელს გასულიყვნენ, წესით, 2026 წლამდე შეეძლოთ დარჩენა,“ – ამბობს ნანა შერვაშიძე.

