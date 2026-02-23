მთავარი,სიახლეები

„ცხრათვიანი კონტრაქტი“ და „ლურჯი მოცვი“- ბათუმში უფასო კინოჩვენებები გაიმართება

23.02.2026 •
„ცხრათვიანი კონტრაქტი“ და „ლურჯი მოცვი“- ბათუმში უფასო კინოჩვენებები გაიმართება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში 25-26 თებერვალს დოკუმენტური ფილმების უფასო ჩვენება და შეხვედრა გაიმართება „კავეა გრანდ მოლში“, ხიმშიაშვილის ქუჩის#29-ში. 

25 თებერვალს ნაჩვენები იქნება რეჟისორ ქეთევან ვაშაგაშვილის დოკუმენტური ფილმი „ცხრათვიანი კონტრაქტი“.

ფილმის ჩვენება 16 საათზე დაიწყება. კინოჩვენების შემდეგ გაიმართება შეხვედრა რეჟისორთან.

26 თებერვალს, 16 საათზე კი ნაჩვენები იქნება რეჟისორ ელენე მიქაბერიძის სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი – „ლურჯი მოცვი“.

„ლურჯი მოცვი“ საქართველოს, საფრანგეთის, ბელგიისა და კატარის ერთობლივი კოპროდუქციაა. ფილმი ერთი ქართული ოჯახის წამოწყებასა და ოცნებაზე გვიყვება, მოაშენონ მოცვის პლანტაცია იქ, სადაც ისტორიული კონფლიქტი ჯერ კიდევ მძვინვარებს. ფილმი ისეთ მნიშვნელოვან თემებს ეხება, როგორიცაა იდენტობა, გამძლეობა და კონფლიქტის გავლენა.   
ჩვენების შემდეგ გაიმართება შეხვედრა ფილმის პროდიუსერ, ელენე მარგველაშვილთან.

აფიშა

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
“დასასრულის დასასრული: როგორ კვდება თავისუფალი კულტურა საქართველოში“ – ნინო კასრაძის სიტყვა სამოქალაქო ფორუმზე
“დასასრულის დასასრული: როგორ კვდება თავისუფალი კულტურა საქართველოში“ – ნინო კასრაძის სიტყვა სამოქალაქო ფორუმზე
„რაც თავი მახსოვს“ – ფილმის ჩვენება და დისკუსია ბათუმში
„რაც თავი მახსოვს“ – ფილმის ჩვენება და დისკუსია ბათუმში
„ისტორიის გაკვეთილი“ – ბათუმში „ინდიგო“ ვორქშოპი გაიმართება
„ისტორიის გაკვეთილი“ – ბათუმში „ინდიგო“ ვორქშოპი გაიმართება
რა ფილმებს ნახავთ წელს ბათუმის კინოფესტივალზე – სრული პროგრამა
რა ფილმებს ნახავთ წელს ბათუმის კინოფესტივალზე – სრული პროგრამა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 თებერვალი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 7 მარტი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 14 აგვისტო

რა ეღირება სამუშაო ნებართვა უცხოელებისთვის 23.02.2026
რა ეღირება სამუშაო ნებართვა უცხოელებისთვის
აჭარასა და ქვემო ქართლში ცხოველთა არალეგალური სასაკლაოები გამოავლინეს 23.02.2026
აჭარასა და ქვემო ქართლში ცხოველთა არალეგალური სასაკლაოები გამოავლინეს
„ცხრათვიანი კონტრაქტი“ და „ლურჯი მოცვი“- ბათუმში უფასო კინოჩვენებები გაიმართება 23.02.2026
„ცხრათვიანი კონტრაქტი“ და „ლურჯი მოცვი“- ბათუმში უფასო კინოჩვენებები გაიმართება
რა მოხდება, თუ ქართველი მეზღვაურები სანქცირებულ გემებზე დასაქმდებიან – ცვლილება კანონმდებლობაში 23.02.2026
რა მოხდება, თუ ქართველი მეზღვაურები სანქცირებულ გემებზე დასაქმდებიან – ცვლილება კანონმდებლობაში
მძიმეა ახალშობილის მდგომარეობა, რომელიც ბათუმში ქალმა საპირფარეშოში გააჩინა 23.02.2026
მძიმეა ახალშობილის მდგომარეობა, რომელიც ბათუმში ქალმა საპირფარეშოში გააჩინა
ბათუმში 4 ათასზე მეტ აბონენტს გაზი არ მიეწოდება 23.02.2026
ბათუმში 4 ათასზე მეტ აბონენტს გაზი არ მიეწოდება