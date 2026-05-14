„შემოგვთავაზეს ისეთი ადგილი, სადაც ტურისტი არ დადის“ – სუვენირებით მოვაჭრეების აქცია ბათუმში

დღეს, 14 მაისს, აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციულ შენობასთან სუვენირებით მოვაჭრეების საპროტესტო აქცია გაიმართა.
სუვენირებით მოვაჭრეები ითხოვენ, რომ მერიამ კვლავ მისცეს მათ ცენტრალური ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვაჭრობის უფლება. მათივე თქმით, მერია მოვაჭრეებს ახალი ბულვარში სთავაზობს სავაჭრო ადგილებს, რასაც ისინი არ თანხმდებიან.
მათი თქმით, ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე სუვენირებით ვაჭრობის პირობები არ არის.
„შემოგვთავაზეს 30 ობიექტში 10 ობიექტი ისეთ ადგილზე, სადაც ტურისტი არ დადის. ბავშვების სასეირნო პარკია იქ და რადგან პლაჟი არ არის, არც დამსვენებელია.
სავაჭრო ჯიხური უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომელიც ჯდება 30 ათას ლარამდე და თან უნდა დაგვაქციონ, რადგან იქ მყიდველი არ იქნება. შტერი უნდა იყო, რომ ამ შემოთავაზებას დათანხმდე.
ვინ აგვყარა კონკრეტულად, ივანიშვილმა თუ ხელისუფლებამ არ ვიცი, მაგრამ ის ბიზნესი წაგვართვეს, რომელიც სავიზიტო ბარათია ჩვენი ქალაქისთვის. დილიდან აქ ვდგავართ, ვფიქრობდით, რომ პატარაძე შეგვხვდებოდა, ვიცით, რომ შენობაშია, მაგრამ არ შეგვხვდა. საიდანღაც გაიპარა“- უთხრა „ბათუმელებს“ ზურაბ ლომთაძემ.
სუვენირებით ვაჭრობდა ირმა ხიმშიაშვილიც.
ის ამბობს, რომ 19 წელია სუვენირებით ვაჭრობს და კარგად იცის ქალაქის რომელ ტერიტორიაზე იყიდება სუვენირები.
„22 ათას ლარი უნდა გადავიხადოთ ჯიხურში, ცალკე ამბავია განთავსებაში რომ უნდა გადავიხადოთ კიდევ. თუ ხელისუფლებას სურს, რომ მისი მოქალაქე დაკმაყოფილებული იყოს, პრობლემა მოგვარდება.
გოგებაშვილის ქუჩა გამორიცხეთ – გვეუბნებიან და სხვა ქუჩაზე ვაჭრობა არ არის. ისედაც მძიმე სოციალური მდგომარეობაა ქვეყანაში და ჩვენც უმუშევრად გვტოვებენ.
წარმოიდგინეთ, სუვენირებსაც ახალ ბულვარში უშვებენ, მოპედებსაც, წვენებით მოვაჭრეებსაც და ვერ დავთანხმდებით ამ შემოთავაზებას. დაუშვებელია. ახალ ბულვარში ორ თვესაც ვერ ვიმუშავებთ და გოგებაშვილის ქუჩაზე ზამთარ-ზაფხულ ვდგავართ.
ივანიშვილთან ჩავედით, მაგრამ… წესით უნდა ესმოდეთ ხალხის გასაჭირი. მათთვისაც კარგია, რომ დავსაქმდეთ, რადგან ამდენი უმუშევარი ხალხი არ ეყოლებათ.
პატარაძე არ შეგვხვდა და ვინც გამოვიდა მან შემოგვთავაზა, რომ წავიდეთ გამოყოფილი ადგილები დავათვალიეროთო, მაგრამ ჩვენ არ დავთანხმდით, რადგან იქ გაყოლა თანხმობას ნიშნავს. ჩვენთვის კი ეს შემოთავაზება მიუღებელია“- ამბობს ირმა ხიმშიაშვილი.
კიდევ ერთი მოვაჭრე ამბობს, რომ უკვე 4 თვეა უმუშევარია. ჯიხურის აღებამდე ის სანაოსნოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მუშაობდა.
„ამ ჯიხურების გამო ბანკის ვალები მოვიკიდეთ და წარმოიდგინეთ, რამხელა ზარალია ოთხი თვე გაჩერება. ახლა კი ჩემი პენსია ბანკებსაც არ ჰყოფნის და დავრჩი საერთოდ შემოსავლის გარეშე.
ძალიან დიდ უსამართლობასთან გვაქვს საქმე. ხომ შეიძლება გულთან მიიტანონ ხალხის გასაჭირი. ივანიშვილთანაც ჩავედით [შეკვეთილში] და ალბათ ის შედეგი გვქონდა, რომ ბათუმის მერთან შეხვედრა მოვახერხეთ, მანამდე არ გვხვდებოდა.
ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე არ არის სამუშაო ადგილი, ჩვენი თავიდან მოცილება უნდათ ამით. მანდ ისეთი ადგილია ყოველ ზაფხულს არის შტორმი, ნგრევა-ლეწვა და რატომ წავალთ იქ? გოგებაშვილის ქუჩაზე კი, საბაგიროსთან, მეტ-ნაკლებად გვქონდა მუშაობა“- ამბობს სუვენირებით მოვაჭრე ნონა დავითაძე.
სუვენირებით მოვაჭრეები აქციის გამართვას ხვალ, 15 მაისს, დილიდან აანონსებენ.
