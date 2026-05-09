შსს საზაფხულო ნიღბებს ყიდულობს

2024 წლის ნოემბრის აქციების დროს ძალადობაში მონაწილე ხუთი სამართალდამცავი მხოლოდ ახლა, 2026 წლის 7-9 მაისს დააკავეს.
„ოცნების“ ხელისუფლება აქამდე ამბობდა, რომ მოძალადე ძალოვანების იდენტიფიცირება შეუძლებელი იყო. ამჯერად კი, კობახიძე აცხადებს: „უფრო ღრმად ჩავიხედეთ ყველაფერში და, საბოლოო ჯამში, მოხერხდა ბრალის გამოკვეთა.“
ამ თემაზე: „ჩვენთვის ტვირთი იყო, რომ სამართალდამცავებიდან არავინ იყო დაკავებული – კობახიძე
ბოლო წლებში საპროტესტო აქციების დროს გამოყვანილი შენიღბული პოლიციელების/სპეცრაზმელების იდენტიფიცირება ფაქტობრივად შეუძლებელია. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი წლებია მოუწოდებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ სპეცრაზმელთა აღჟჭურვილობას დაამაგრონ ისეთი მაინდენტიფიცირებელი ნიშნები, რაც მოქალაქისთვის ხილვადი იქნება.
ამ ყველაფრის ფონზე „ოცნება“ საპოლიციო ძალების აღჭურვილობაში ნიღბების გამოყენებას კვლავ აგრძელებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამჯერად საზაფხულო ნიღბების შესაძენად 40 339 ლარის ღირებულების ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ტენდერის ფარგლებში უწყება „სხვადასხვა დანაყოფის მოსამსახურეებისთვის“ 3 900 ერთეულ ნიღაბსა და 65 ჰალსტუხს შეიძენს.
ტექნიკურ დავალებაში აღნიშნულია, რომ ნიღაბი უნდა იყოს შავი ფერის, გრძელყელიანი, ერთ თარგიანი, რომელსაც აქვს ჰორიზონტალური ჭრილი თვალების ადგილზე და ჩაცმის დროს უნდა იყოს კომფორტული. ამასთან უნდა გამოირჩეოდეს შეუზღუდავი ხილვადობით.
ჰალსტუხები კი უნდა იყოს ორი სახის, მუქი ლურჯი ფერის, შესაკრავი ნაწილობრივ რეზინით და მეტალის დუგმით.
ტენდერში წინადადებების მიღება 2026 წლის 16 მაისს დაიწყება და 18 მაისს დასრულდება. ნიღბები და ჰალსტუხები კი ტენდერში გამარჯვებულმა შსს-ს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 დღეში უნდა მიაწოდოს.
მთავარი ფოტო: ნიღბიანები საპროტესტო აქციაზე. ფოტო: „ნეტგაზეთის“ არქივიდან
