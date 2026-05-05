რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ, დიმიტრი მედვედევმა საკუთარ Telegram-არხზე ერევანში გამართული ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების მერვე სამიტის ფარგლებში, ნიკოლ ფაშინიანსა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის გამართულ შეხვედრას „ორი უტვინო რუსოფობის“ შეხვედრა უწოდა.
„დღეს ერევანში შეხვდა ორი უტვინო რუსოფობი, რომლებიც შესანიშნავად საუბრობენ რუსულად, თავიანთი არასრულფასოვნების გამო ცუდი ინგლისურით საუბრობდნენ. თუმცა, სავსებით შესაძლებელია, ეს კამერებისთვის იყო, შემდეგ კი ჩვეულებრივ, მათთვის ჩვეულ და დიად ენაზე გააგრძელეს საუბარი“, – დაწერა მედვედევმა.
მანვე ირონიულად დაწერა, რომ შეხვედრას მხოლოდ აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ვიცე-პრეზიდენტი ვანსი აკლდნენ, რათა „უმეცრებისთვის“ ინგლისური ენის ცოდნაში გამოცდა ჩაებარებინათ.
4 მაისს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და სხვა ლიდერები სომხეთში ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიტზე ჩავიდნენ. იმავე დღეს ზელენსკიმ და სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მოლაპარაკებები ინგლისურ ენაზე გამართეს.
მანამდე რუსეთის ფედერაციის საბჭოში ზელენსკის მონაწილეობით გამართული სამიტი „ერევანში შეკრებად“ მოიხსენიეს.