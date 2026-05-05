“ორი უტვინო რუსოფობის დიალოგი” – მედვედევი ფაშინიანი-ზელენსკის შეხვედრაზე

05.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ, დიმიტრი მედვედევმა საკუთარ Telegram-არხზე ერევანში გამართული ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების მერვე სამიტის ფარგლებში, ნიკოლ ფაშინიანსა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის გამართულ შეხვედრას „ორი უტვინო რუსოფობის“ შეხვედრა უწოდა.

„დღეს ერევანში შეხვდა ორი უტვინო რუსოფობი, რომლებიც შესანიშნავად საუბრობენ რუსულად, თავიანთი არასრულფასოვნების გამო ცუდი ინგლისურით საუბრობდნენ. თუმცა, სავსებით შესაძლებელია, ეს კამერებისთვის იყო, შემდეგ კი ჩვეულებრივ, მათთვის ჩვეულ და დიად ენაზე გააგრძელეს საუბარი“, – დაწერა მედვედევმა.

მანვე ირონიულად დაწერა, რომ შეხვედრას მხოლოდ აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ვიცე-პრეზიდენტი ვანსი აკლდნენ, რათა „უმეცრებისთვის“ ინგლისური ენის ცოდნაში გამოცდა ჩაებარებინათ.

4 მაისს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი და სხვა ლიდერები სომხეთში ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიტზე ჩავიდნენ. იმავე დღეს ზელენსკიმ და სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მოლაპარაკებები ინგლისურ ენაზე გამართეს.

მანამდე რუსეთის ფედერაციის საბჭოში ზელენსკის მონაწილეობით გამართული სამიტი „ერევანში შეკრებად“ მოიხსენიეს.

