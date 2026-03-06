მთავარი,სიახლეები

თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი

06.03.2026 •
თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი თამარ მესხიძე თანამდებობიდან გაათავისუფლეს.

როგორც „ბათუმელებთან“ თამარ მესხიძემ აღნიშნა, ის 2026 წლის 27 თებერვალს გაათავისუფლეს. ბრძანება აჭარის კულტურის სამინისტრომ გამოსცა.

რა იყო გათავისუფლების საფუძველი, რა ეწერა ბრძანებაში? – ვკითხეთ თამარ მესხიძეს. ყოფილმა დირექტორმა დეტალებზე არ ისაუბრა, თუმცა აღნიშნა, რომ თანამდებობა საკუთარი სურვილით არ დაუტოვებია.

მას ასევე ვკითხეთ, გათავისუფლებამდე ხომ არ იყო მასთან თანამდებობის დატოვებაზე საუბარი. „დანარჩენი დეტალები თქვენ გაარკვიეთ“, – გვითხრა მან.

ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორის მოვალეობას 2 მარტიდან ლალი ცეცხლაძე ასრულებს, ახალი ხელმძღვანელის დანიშვნამდე.

_________________

ფოტოზე: თამარ მესხიძე/დირექტორის კაბინეტი ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში. 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
უგზო, უტრანსპორტო და დატბორილი ქუჩა ბათუმში – რას ამბობენ მერიაში
უგზო, უტრანსპორტო და დატბორილი ქუჩა ბათუმში – რას ამბობენ მერიაში
„ერთ დღესაც შეიძლება მატარებელი ჩვენს სახლს დაეცეს“ – ცხოვრება ლიანდაგთან
„ერთ დღესაც შეიძლება მატარებელი ჩვენს სახლს დაეცეს“ – ცხოვრება ლიანდაგთან
ბათუმში ძეგლის ფასადზე გამათბობლის მილი ჩასვეს – „ორბი“ გააფრთხილეს
ბათუმში ძეგლის ფასადზე გამათბობლის მილი ჩასვეს – „ორბი“ გააფრთხილეს
ბათუმში ჯერ არ დაწყებულა ხიდის მშენებლობა, რომელიც უკვე უნდა გახსნილიყო
ბათუმში ჯერ არ დაწყებულა ხიდის მშენებლობა, რომელიც უკვე უნდა გახსნილიყო

ISW: რუსეთის მიზანი უცვლელია – კვლავ სურს უკრაინის სრული კაპიტულაცია 

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 მაისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 9 ოქტომბერი

ჟურნალისტებს 15 დღემდე პატიმრობა ემუქრებათ – შსს მათ გზის გადაკეტვას ედავება 06.03.2026
ჟურნალისტებს 15 დღემდე პატიმრობა ემუქრებათ – შსს მათ გზის გადაკეტვას ედავება
„მსოფლიოს ყურადღება ახლა ირანზეა, მაგრამ რუსეთი ვერც ამით სარგებლობს“ – ინტერვიუ გენერალთან 06.03.2026
„მსოფლიოს ყურადღება ახლა ირანზეა, მაგრამ რუსეთი ვერც ამით სარგებლობს“ – ინტერვიუ გენერალთან
საქართველოს დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერდა 06.03.2026
საქართველოს დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერდა
თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი 06.03.2026
თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი
300 უკრაინელი ჯარისკაცი რუსეთის ტყვეობიდან სახლში დაბრუნდა 06.03.2026
300 უკრაინელი ჯარისკაცი რუსეთის ტყვეობიდან სახლში დაბრუნდა
მასწავლებელს 5 მოსწავლის მიმართ გარყვნილი ქმედებისთვის 11 წელი მიუსაჯეს 06.03.2026
მასწავლებელს 5 მოსწავლის მიმართ გარყვნილი ქმედებისთვის 11 წელი მიუსაჯეს