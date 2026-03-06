თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი

ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი თამარ მესხიძე თანამდებობიდან გაათავისუფლეს.
როგორც „ბათუმელებთან“ თამარ მესხიძემ აღნიშნა, ის 2026 წლის 27 თებერვალს გაათავისუფლეს. ბრძანება აჭარის კულტურის სამინისტრომ გამოსცა.
რა იყო გათავისუფლების საფუძველი, რა ეწერა ბრძანებაში? – ვკითხეთ თამარ მესხიძეს. ყოფილმა დირექტორმა დეტალებზე არ ისაუბრა, თუმცა აღნიშნა, რომ თანამდებობა საკუთარი სურვილით არ დაუტოვებია.
მას ასევე ვკითხეთ, გათავისუფლებამდე ხომ არ იყო მასთან თანამდებობის დატოვებაზე საუბარი. „დანარჩენი დეტალები თქვენ გაარკვიეთ“, – გვითხრა მან.
ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორის მოვალეობას 2 მარტიდან ლალი ცეცხლაძე ასრულებს, ახალი ხელმძღვანელის დანიშვნამდე.
ფოტოზე: თამარ მესხიძე/დირექტორის კაბინეტი ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში.