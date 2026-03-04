ისრაელმა თეირანზე საჰაერო დარტყმების ახალი ტალღა დაიწყო

ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ირანის დედაქალაქ თეირანზე საჰაერო დარტყმების ახალი ტალღის დაწყების შესახებ განაცხადეს.
მედიის ცნობით, თეირანში აფეთქებებია და, ასევე, დარტყმების სამიზნეა ირანში არსებული რაკეტების გამშვები და საჰაერო თავდაცვის სისტემები და ლოჯისტიკური ცენტრები.
ამავე დროს, დღეს, 4 მარტს, ისრაელის თავდაცვის ძალებმა განაცხადეს, რომ თეირანის თავზე ირანის საჰაერო ძალების კუთვნილი, რუსული გამანადგურებელი, Як-130 ჩამოაგდეს.
„როიტერსი“ წერს, რომ ომის მეხუთე დღე გლობალურ ბაზრებზე აისახა – ნავთობის ფასი გაიზარდა, აზიური აქციების ფასი დაეცა, ოქროსა და აშშ დოლარის ფასებმა კი – მოიმატა.
ისრაელმა 4 მარტს გაავრცელა გაფრთხილება, რომ ირანის მმართველი სასულიერო წრეების მიერ დანიშნული ნებისმიერი ახალი ლიდერი „ლიკვიდაციის უპირობო სამიზნე“ გახდება.
ფოტოზე: აფეთქება თეირანში, 2026 წლის 3 მარტი. ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
