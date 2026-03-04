მთავარი,სიახლეები

ისრაელმა თეირანზე საჰაერო დარტყმების ახალი ტალღა დაიწყო

04.03.2026 •
ისრაელმა თეირანზე საჰაერო დარტყმების ახალი ტალღა დაიწყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ირანის დედაქალაქ თეირანზე საჰაერო დარტყმების ახალი ტალღის დაწყების შესახებ განაცხადეს.

მედიის ცნობით, თეირანში აფეთქებებია და, ასევე, დარტყმების სამიზნეა ირანში არსებული რაკეტების გამშვები და საჰაერო თავდაცვის სისტემები და ლოჯისტიკური ცენტრები.

ამავე დროს, დღეს, 4 მარტს, ისრაელის თავდაცვის ძალებმა განაცხადეს, რომ თეირანის თავზე ირანის საჰაერო ძალების კუთვნილი, რუსული გამანადგურებელი, Як-130 ჩამოაგდეს.

„როიტერსი“ წერს, რომ ომის მეხუთე დღე გლობალურ ბაზრებზე აისახა – ნავთობის ფასი გაიზარდა, აზიური აქციების ფასი დაეცა,  ოქროსა და აშშ დოლარის ფასებმა კი – მოიმატა.

ისრაელმა 4 მარტს გაავრცელა გაფრთხილება, რომ ირანის მმართველი სასულიერო წრეების მიერ დანიშნული ნებისმიერი ახალი ლიდერი „ლიკვიდაციის უპირობო სამიზნე“ გახდება.

______________

ფოტოზე: აფეთქება თეირანში, 2026 წლის 3 მარტი. ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

ამავე თემაზე: 

ისრაელი: ირანის ნებისმიერი ახალი ლიდერი სამიზნედ იქცევა

 

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ხამენეის დატირება იგივეა, კობახიძე ამჯერადაც ჩასულიყო ირანში, მაგრამ ფრენები არ არის“ – ინტერვიუ
„ხამენეის დატირება იგივეა, კობახიძე ამჯერადაც ჩასულიყო ირანში, მაგრამ ფრენები არ არის“ – ინტერვიუ
რატომ იწვევს ჰორმუზის სრუტეში ტანკერების შეფერხება ნავთობის ფასის ზრდას
რატომ იწვევს ჰორმუზის სრუტეში ტანკერების შეფერხება ნავთობის ფასის ზრდას
ისრაელმა საგზაო კამერებით დადგინა ალი ხამენეის ადგილსამყოფელი – მედია
ისრაელმა საგზაო კამერებით დადგინა ალი ხამენეის ადგილსამყოფელი – მედია
რა ხდება ირანში – ფოტორეპორტაჟი თეირანიდან
რა ხდება ირანში – ფოტორეპორტაჟი თეირანიდან

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 ნოემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 22 აგვისტო

რუსეთი კურსკში ახალ თხრილებს თხრის, მას უკრაინელების სწრაფი წინსვლის ეშინია – ISW

უზენაესმა სასამართლომ მზია ამაღლობელის საჩივარი განსახილველად არ მიიღო 04.03.2026
უზენაესმა სასამართლომ მზია ამაღლობელის საჩივარი განსახილველად არ მიიღო
„დღესაც იმავეს გავაკეთებდი“ – ბათუმის მერიის თანამშრომელი პროევროპული განცხადების გამო გათავისუფლებაზე 04.03.2026
„დღესაც იმავეს გავაკეთებდი“ – ბათუმის მერიის თანამშრომელი პროევროპული განცხადების გამო გათავისუფლებაზე
რომელ ქუჩებზე შეიზღუდება ბათუმში მოძრაობა 10 დღით 04.03.2026
რომელ ქუჩებზე შეიზღუდება ბათუმში მოძრაობა 10 დღით
Georgian Dream Passes Sweeping Changes to ‘Grant Law’ and Criminalizes Non-Recognition of State Institutions 04.03.2026
Georgian Dream Passes Sweeping Changes to ‘Grant Law’ and Criminalizes Non-Recognition of State Institutions
ისრაელმა თეირანზე საჰაერო დარტყმების ახალი ტალღა დაიწყო 04.03.2026
ისრაელმა თეირანზე საჰაერო დარტყმების ახალი ტალღა დაიწყო
სურსათი თებერვალში წლიურად 9.5 %-ით გაძვირდა – საქსტატის ახალი მონაცემები 04.03.2026
სურსათი თებერვალში წლიურად 9.5 %-ით გაძვირდა – საქსტატის ახალი მონაცემები