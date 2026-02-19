რესტრუქტურიზაცია ბათუმის მერიაში

ბათუმის მერი რესტრუქტურიზაციის ფარგლებში დაგეგმილ ცვლილებებს აზუსტებს და საკრებულოს ახალი საშტატო ნუსხის დამტკიცებას სთხოვს.
განკარგულების პროექტის მიხედვით, რომელიც საკრებულოში დასამტკიცებლად არის წარდგგენილი, მიმდინარე რეორგანიზაციის ფარგლებში, მერიის საშტატო ნუსხა მცირდება.
მერიის განმარტებით, „მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის სპორტის განყოფილება განსაზღვრული იქნება განყოფილების უფროსისა და პირველი კატეგორიის ერთი უფროსი სპეციალისტის, მესამე კატეგორიის ერთი უფროსი სპეციალისტის და პირველი კატეგორიის ერთი უმცროსი სპეციალისტით, ნაცვლად განყოფილების უფროსის, ერთი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისა და ერთი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისა.“
საქმე ისაა, რომ ამ დრომდე განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური სამ განყოფილებას აერთიანებდა ჯამში 12 სპეციალისტით, ცვლილების შემდეგ სამსახურს ექნება 2 განყოფილება 10 სპეციალიტით.
მერია განმარტავს ასევე, რომ საშტატო ნუსხაში განყოფილებების დასახელებები შესაბამისობაში იქნება რეორგანიზაციის შედეგად ჩამოყალიბებულ ახალ სტრუქტურასთან, კერძოდ, „მუნიციპალური ქონების მართვისა და განკარგვის განყოფილების“ დაარქმევენ „მუნიციპალური ქონების განკარგვის განყოფილება“, ხოლო „მუნიციპალური ორგანიზაციების საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილებას“ – „მუნიციპალური ორგანიზაციების მართვის განყოფილებას“.
განკარგულების პროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, საკრებულოს 2026 წლის 30 იანვრის დადგენილებით გათვალისწინებული ცვლილებები ძალაში შევა 2026 წლის 2 მარტიდან ამოქმედდება.
პროექტის მიხედვით, განსაზღვრულია 135 საშტატო ერთეული.
მოქმედი საშტატო ნუსხის და დებულების მიხედვით, ბათუმის მერიას ხელმძღვანელობს მერი, რომელსაც ჰყავს ვიცე-მერი და ორი მოადგილე. მერიას აქვს 8 პირველადი სტრუქტურული ერთეულია [სამსახური, ადმინისტრაცია].
პროექტის მიხედვით, მეორადი სტრუქტურული ერთეულები განსაზღვრულია 21 განყოფილებით.
ცვლილებების შედეგად მცირდება საშტატო და მეორადი სტრუქტურული ერთეულების რაოდენობა.
ცვლილების პროექტს თან ახლავს საშტატო ნუსხა, რომლის მიხედვითაც მერის ხელფასი 9600 ლარი, ვიცე-მერის ხელფასი 8000 ლარი, ხოლო მოადგილის ხელფასი 7200 ლარია. ადმინისტრაციის უფროსის ხელფასი 5 600 ლარი, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის ხელფასი კი 4 480 ლარი იქნება.
