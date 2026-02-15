მთავარი,სიახლეები

აჭარაში ავარიული ხის ჯამეებისთვის სააგენტო ელექტროგაყვანილობის პროექტებს შეისყიდის

15.02.2026 •
აჭარაში ოთხი ხის ჯამესთვის ელექტროგაყვანილობის პროექტების შესყიდვაზე ტენდერია გამოცხადებული. ტენდერში აღნიშნულია, რომ ოთხივე ჯამე, რომლებიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებია, ავარიულ მდგომარეობაშია.

„ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: დაგვა, ხალა, კვირიკე და ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბზუბზუში ელექტროსამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე“ ტენდერი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ [კმდს] გამოაცხადა.

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 9 ათასი ლარია. წინადადებების მიღება კი 2026 წლის 18 თებერვალს დაიწყება და 20 თებერვალს დასრულდება.

ტენდერში გამარჯვებულმა პროექტები 50 დღეში უნდა მოამზადოს.

ხის ჯამეები აჭარის სოფლებში: დაგვა, ხალა, კვირიკე, ზედა ბზუბზუ / ფოტოები ტენდერიდან

კმდს-ს სატენდერო კომისიის ოქმში აღნიშნულია, რომ „სააგენტოს მიერ 2026 წელს დაგეგმილია ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი კულტურული მემკვიდრების ძეგლების რეაბილიტაციის მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა…

სააგენტოს წარმომადგენლების მიერ განხორციელდა აჭარის ტერიტორიაზე არსებული ხის ჯამეების შემოწმება უსაფრთხოების მიმართულებით.

შემოწმების შედეგად გამოვლინდა ხის ჯამეებში ელექტროგაყვანილობის მოწყობის აუცილებლობა. საწყის ეტაპზე შერჩეული იქნა 4 ხის ჯამე, სადაც საჭიროა სამუშაოების ჩატარება. სამუშაოების განხორციელებამდე კი აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.“

