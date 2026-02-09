ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისში დამწვარ მეჩეთს აღადგენენ. მეჩეთს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ჰქონდა.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ „ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის – ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცხმორისში მდებარე დამწვარი ხის ჯამის აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე“ ტენდერი 40 ათასი ლარით გამოაცხადა.
პროექტს თან უნდა ახლდეს ხარჯთაღრიცხვა, თუ რა თანხა დასჭირდება ძეგლის აღდგენას.
ტენდერში წინადადებების მიღება 2026 წლის 17 თებერვალს დაიწყება და ორ დღეში, 19 თებერვალს დასრულდება.
„პროექტი უნდა შემუშავდეს კვლევითი სამუშაოების შედეგების საფუძველზე. საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა შედგეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და შეიცავდეს ყველა საჭირო დოკუმენტს, რომელიც აუცილებელია აღნიშნული პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარებისათვის საჭირო ნებართვის მისაღებად.
წარმოდგენილ საპროექტო დოკუმენტაციას თანდართული უნდა ჰქონდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაზე საექსპერტო დასკვნა, რომელიც დაადასტურებს სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისობას მოქმედ კანონმდებლობასთან.
ექსპერტიზის განმახორციელებელი ორგანო უნდა იყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ან სხვა აკრედიტებული პირი“ – აღნიშნულია ტენდერში.
პროექტი 180 დღეში უნდა მომზადდეს.
ისტორიული წყაროების მიხედვით, ცხმორისის მეჩეთი 1892-1893 წლებში უნდა იყოს აშენებული. საბჭოთა პერიოდში სალოცავი დაკეტილი და საწყობად გამოიყენებოდა.
ცხმორისის მეჩეთს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2006 წელს მიენიჭა.
ისტორიული მეჩეთი 2025 წლის 22 დეკემბერს, გვიან ღამით დაიწვა.
მთავარი ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან.
