საპატრულო პოლიცია დამატებით 200 სამკერდე კამერას ყიდულობს

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი დამატებით 200 სამკერდე კამერას ყიდულობს. კამერებსა და მათ ლიცენზიებში კი, ტენდერის გარეშე, ჯამში 548 ათას 200 ლარს გადაიხდის.
„საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში პატრულ-ინსპექტორთა გაზრდილი პირადი შემადგენლობის აღჭურვისა და დაზიანებული კამერების ჩასანაცვლებლად, გვესაჭიროება კომპანია AXON-ის წარმოებული BODY 2 მოდელის ოფიცრის სამკერდე კამერების დამატებითი რაოდენობის შეძენა“ – წერს საპატრულო პოლიცია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, რომლისგანაც გამარტივებულ შესყიდვაზე თანხმობას ითხოვს.
კამერების შეძენას საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ამჯერადაც შპს „ენ ჯი თი ჯგუფისგან“ გეგმავს. დეპარტამენტი წერს, რომ კომპანიამ წარმოადგინა „AXON-ის მიერ გაცემული წერილი სადაც მწარმოებელი ადასტურებს, რომ შპს „ენ ჯი თი ჯგუფი“ არის საქართველოში AXON-ის პროდუქციის ერთადერთი ავტორიზებული დისტრიბუტორი“.
2022 წლის აპრილიდან დღემდე, აღნიშნული 200 კამერის ჩათვლით, საპატრულო პოლიციის მიერ შესყიდული იქნება ჯამში 1230 სამკერდე კამერა. ამ კამერებსა და მათ ლიცენზიებში კი გადახდილი იქნება ჯამში 2 992 140 ლარი.
ბოლოს საპატრულომ სამკერდე კამერები [300 ცალი] 2026 წლის იანვარში იყიდა.
