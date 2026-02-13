მთავარი,სიახლეები

საპატრულო პოლიცია დამატებით 200 სამკერდე კამერას ყიდულობს

13.02.2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი დამატებით 200 სამკერდე კამერას ყიდულობს. კამერებსა და მათ ლიცენზიებში კი, ტენდერის გარეშე, ჯამში 548 ათას 200 ლარს გადაიხდის.

„საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში პატრულ-ინსპექტორთა გაზრდილი პირადი შემადგენლობის აღჭურვისა და დაზიანებული კამერების ჩასანაცვლებლად, გვესაჭიროება კომპანია AXON-ის წარმოებული BODY 2 მოდელის ოფიცრის სამკერდე კამერების დამატებითი რაოდენობის შეძენა“ – წერს საპატრულო პოლიცია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, რომლისგანაც გამარტივებულ შესყიდვაზე თანხმობას ითხოვს.

კამერების შეძენას საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ამჯერადაც შპს „ენ ჯი თი ჯგუფისგან“ გეგმავს. დეპარტამენტი წერს, რომ კომპანიამ წარმოადგინა „AXON-ის მიერ გაცემული წერილი სადაც მწარმოებელი ადასტურებს, რომ შპს „ენ ჯი თი ჯგუფი“ არის საქართველოში AXON-ის პროდუქციის ერთადერთი ავტორიზებული დისტრიბუტორი“.

2022 წლის აპრილიდან დღემდე, აღნიშნული 200 კამერის ჩათვლით, საპატრულო პოლიციის მიერ შესყიდული იქნება ჯამში 1230 სამკერდე კამერა. ამ კამერებსა და მათ ლიცენზიებში კი გადახდილი იქნება ჯამში 2 992 140 ლარი.

ბოლოს საპატრულომ სამკერდე კამერები [300 ცალი] 2026 წლის იანვარში იყიდა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
