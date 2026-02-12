მთავარი,სიახლეები

რამდენით გაიზარდა გასაყიდი ბინების ფასი ბათუმში – სტატისტიკა

12.02.2026 •
რამდენით გაიზარდა გასაყიდი ბინების ფასი ბათუმში – სტატისტიკა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„2025 წელს ბათუმში ბინების საშუალო გასაყიდი ფასი წლიურად 17 %-ით გაიზარდა, რაც ძირითადად შედარებით მაღალფასიანი პროექტების გაზრდილი მიწოდებით აიხსნება,“ – ნათქვამია „თიბისი კაპიტალის“ მიერ გამოქვეყნებულ მიმოხილვაში – „საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი საქართველოში“.

მიმოხილვის თანახმად, ბათუმში საცხოვრებელი უძრავი ქონების საშუალო ფასმა კვადრატულ მეტრზე 1 395 დოლარს მიაღწია.

შედარებისთვის, ამავე მიმოხილვის თანახმად, კვადრატულის საშუალო ფასი 2024 წელს 1 197 დოლარი იყო, 2023 წელს კი – 1 125 დოლარი.

„თიბისი კაპიტალის“ მიმოხილვის თანახმად, ბათუმის ცენტრში 1-საძინებლიანი ბინების ფასების და ამონაგების შედარება რეგიონის ისეთ საკურორტო ქალაქებთან, როგორიცაა, მაგალითად, ვარნა [ბულგარეთი] ან ანტალია [თურქეთი], აჩვენებს, რომ ბათუმს ახასიათებს ყველაზე დაბალი გასაყიდი ფასი და ამავდროულად ყველაზე მაღალი ამონაგები.

სქრინი „თიბისი კაპიტალის“ მიმოხილვიდან

„თიბისი კაპიტალის“ მიმოხილვის თანახმად, 2022 წელს მოთხოვნის მკვეთრი ზრდის შემდგომ, 2024-2025 წლებში საქართველოს საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი სტაბილურ ფაზაში გადავიდა.

კერძოდ, 2024-2025 წლებში თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასები დასტაბილურდა და საშუალო ფასმა კვადრატულ მეტრზე 1 312 დოლარს მიაღწია.

ამასთან, პრემიუმ სეგმენტში ფასები თბილისის საშუალო ფასებთან შედარებით ორჯერ მაღალია.

თბილისში გაყიდული ქონების 80% საცხოვრებელი მიზნით იყო, ხოლო ბათუმში გაყიდული ქონების 85 % გაიყიდა საინვესტიციო მიზნით.

რაც შეეხება 2026 წლის მოლოდინებს, თიბისი კაპიტალის პროგნოზის თანახმად, საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი ნორმალიზების ფაზაში შედის. მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ ფასსა და გაყიდვებში სტაბილური ზრდა შენარჩუნდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაყიდვები 4.5 %-ით გაიზრდება, ხოლო ფასი – 3.2 %-ით.

რაც შეეხება ბინის ქირას, მიმოხილვის თანახმად ის კორექტირებას განაგრძობს (საშუალოდ 2.1 %-ით დაიკლებს), ხოლო გაქირავებიდან მიღებული ამონაგები 8%-ის ფარგლებში დარჩება.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ძველ ბათუმში, დამწვარ სახლში, მერია ბინებს აუქციონზე გასაყიდად 1,08 მილიონ ლარად გაიტანს
ძველ ბათუმში, დამწვარ სახლში, მერია ბინებს აუქციონზე გასაყიდად 1,08 მილიონ ლარად გაიტანს
ბათუმში ბინების ყიდვა-გაყიდვა 31%-ით შემცირდა
ბათუმში ბინების ყიდვა-გაყიდვა 31%-ით შემცირდა
„რუსებმა თვითონ გახსნეს სამაკლეროები“ – ბათუმში ბინას იაფად ვეღარ იქირავებთ
„რუსებმა თვითონ გახსნეს სამაკლეროები“ – ბათუმში ბინას იაფად ვეღარ იქირავებთ
„ბინა ქართველებზე არ ქირავდება“ – სახალხო დამცველი უძრავი ქონების აგენტებს მიმართავს
„ბინა ქართველებზე არ ქირავდება“ – სახალხო დამცველი უძრავი ქონების აგენტებს მიმართავს

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 31 დეკემბერი

ხარკოვის დაბომბვის შედეგად დაშავებულთა რიცხვმა ასს მიაღწია, 7 ადამიანი დაიღუპა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 იანვარი

„ოცნების“ კიდევ ერთი მდიდარი დეპუტატი სურსათის ფასების კომისიიდან 12.02.2026
„ოცნების“ კიდევ ერთი მდიდარი დეპუტატი სურსათის ფასების კომისიიდან
ბათუმში ძეგლის ფასადზე გამათბობლის მილი ჩასვეს – „ორბი“ გააფრთხილეს 12.02.2026
ბათუმში ძეგლის ფასადზე გამათბობლის მილი ჩასვეს – „ორბი“ გააფრთხილეს
როგორ გაყიდეს პროპაგანდის მთავარი იარაღი, “იმედი” – კონტრაქტით ყოფილი მფლობელის კრიტიკა აკრძალულია 12.02.2026
როგორ გაყიდეს პროპაგანდის მთავარი იარაღი, “იმედი” – კონტრაქტით ყოფილი მფლობელის კრიტიკა აკრძალულია
„ხან ამერიკას ელაქუცებიან, ხან ირანს“ – ინტერვიუ 12.02.2026
„ხან ამერიკას ელაქუცებიან, ხან ირანს“ – ინტერვიუ
Higher Education Shake-Up: Which Faculties Stay Where 12.02.2026
Higher Education Shake-Up: Which Faculties Stay Where
რამდენით გაიზარდა გასაყიდი ბინების ფასი ბათუმში – სტატისტიკა 12.02.2026
რამდენით გაიზარდა გასაყიდი ბინების ფასი ბათუმში – სტატისტიკა