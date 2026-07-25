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თოყაევმა პუტინს შესთავაზა, რომ უკრაინაში ომი გაიყინოს – „ეს უნდა შეჩერდეს.

25.07.2026
თოყაევმა პუტინს შესთავაზა, რომ უკრაინაში ომი გაიყინოს – „ეს უნდა შეჩერდეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსული მედიის თანახმად, დღეს, 25 ივლისს, პირადად პუტინის თანდასწრებით ისაუბრა ყაზახეთის პრეზიდენტმა უკრაინასთან ომის შეჩერების აუცილებლობაზე.

ამის შესახებ ყასიმ-ჟომართ თოყაევმა ომსკში ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის დროს განაცხადა, სადაც ყაზახეთის პრეზიდენტი ყაზახეთისა და რუსეთის რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის XXII ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად ჩავიდა.

„ეს ყველაფერი უნდა შეჩერდეს. რადგან, ჩემი მტკიცე რწმენით, რაც ახლა ხდება, მხოლოდ ჩვენი მოწინააღმდეგეების ინტერესებსა ემსახურება – როგორც რუსეთის, ისე უკრაინის სახელმწიფოს მოწინააღმდეგეების გახარებას“, – განაცხადა მან.

თოყაევმა აღნიშნა, რომ რუსეთისა და უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით „ევროპიდან და აშშ-დან უამრავ სიგნალს იღებს“.

„ჩვენ ყოველთვის პატივისცემით ვეკიდებოდით უკრაინელ ხალხს. ამ კონფლიქტის ბუნება ბევრისთვის ბოლომდე გასაგები არ არის, მათ შორის არც ჩვენთვის… ვიცი, რომ თქვენ ალასკაზე მაქსიმალური დიპლომატიური მოქნილობა გამოიჩინეთ. ეს ჩემი მოკრძალებული აზრია. შესაძლოა, უკვე დროა კონფლიქტი გაიყინოს და მხარეები დაუბრუნდნენ სტამბოლის 2.0 შეთანხმებებს. რა თქმა უნდა, ისეთი დიდი სახელმწიფოს გარანტიით, როგორიცაა აშშ-ია. მე კატეგორიულად ვამბობ უარს შუამავლის როლზე“, – დასძინა მან.

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მეხუთე წელი რუსეთი სრულმასშტაბიან ომს აწარმოებს უკრაინაში.

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