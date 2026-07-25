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კოორდინირებული კიბერშეტევის შედეგად ჩვენი YouTube არხი გაითიშა – სტუდია „მონიტორი“

25.07.2026
კოორდინირებული კიბერშეტევის შედეგად ჩვენი YouTube არხი გაითიშა – სტუდია „მონიტორი“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სტუდია „მონიტორის“ ინფორმაციით, დღეს, 25 ივლისს, დილიდან „მონიტორის“ არხი YouTube-ზე გათიშულია. ამის მიზეზი არხზე განხორციელებული კოორდინირებული კიბერშეტევაა.

„1 ივლისს ჩვენ გავავრცელეთ განცხადება, რომ კოორდინირებული კიბერშეტევის შედეგად Meta-მ „მონიტორის“ რამდენიმე მასალა წაშალა, თუმცა პლატფორმასთან კომუნიკაციის შედეგად ეს მასალები რამდენიმე დღეში აღდგა. ამჯერად, YouTube-ზე გაასაჩივრეს (ე.წ. დაარეპორტეს) ჩვენი 3 მასალა:

პირველი ეხება თბილისის მერის, კახა კალაძის მეუღლის, ანა არეშიძის Hermès-ის კოლექციას;

მეორე მასალა შეეხება სანქცირებულ მოსამართლეებს;

მესამე კი არის ჩვენი ვრცელი ჟურნალისტური გამოძიების ნაწილი, რომელიც ეხება სიგარეტზე აქციზის ფასის ცვლილებას — ის ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენის, ვანო ჩხარტიშვილის ბიზნესინტერესებს აკმაყოფილებდა.“ – წერს „მონიტორი“ ფეისბუქის გვერდზე.

„მონიტორის“ გუნდი ამ ფაქს აფასებს როგორც ზეწოლის და გაჩუმების მცდელობას:

„ჩვენ ამ ტიპის შეტევებს განვიხილავთ, როგორც დამოუკიდებელი მედიის გაჩუმებისა და საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების შეზღუდვის მორიგ მცდელობას. თუმცა, მსგავსი მეთოდებით ჩვენს საქმიანობას ხელს ვერ შეუშლიან. მადლობა, რომ გვგულშემატკივრობთ! ვიდრე YouTube არხის პრობლემას აღმოვფხვრით, აუცილებლად გამოგვყევით ჩვენს სხვა პლატფორმებზე: Facebook-ზე, Instagram-სა და TikTok-ზე.“

„მონიტორის“ ინფორმაციით, გუნდი აქტიურად მუშაობს კოორდინირებული შეტევით გამოწვეული პრობლემის მოსაგვარებლად და არხის დროულად აღსადგენად.

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