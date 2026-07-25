კოორდინირებული კიბერშეტევის შედეგად ჩვენი YouTube არხი გაითიშა – სტუდია „მონიტორი“

სტუდია „მონიტორის“ ინფორმაციით, დღეს, 25 ივლისს, დილიდან „მონიტორის“ არხი YouTube-ზე გათიშულია. ამის მიზეზი არხზე განხორციელებული კოორდინირებული კიბერშეტევაა.
პირველი ეხება თბილისის მერის, კახა კალაძის მეუღლის, ანა არეშიძის Hermès-ის კოლექციას;
მეორე მასალა შეეხება სანქცირებულ მოსამართლეებს;
მესამე კი არის ჩვენი ვრცელი ჟურნალისტური გამოძიების ნაწილი, რომელიც ეხება სიგარეტზე აქციზის ფასის ცვლილებას — ის ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენის, ვანო ჩხარტიშვილის ბიზნესინტერესებს აკმაყოფილებდა.“ – წერს „მონიტორი“ ფეისბუქის გვერდზე.
„მონიტორის“ გუნდი ამ ფაქს აფასებს როგორც ზეწოლის და გაჩუმების მცდელობას:
„ჩვენ ამ ტიპის შეტევებს განვიხილავთ, როგორც დამოუკიდებელი მედიის გაჩუმებისა და საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების შეზღუდვის მორიგ მცდელობას. თუმცა, მსგავსი მეთოდებით ჩვენს საქმიანობას ხელს ვერ შეუშლიან. მადლობა, რომ გვგულშემატკივრობთ! ვიდრე YouTube არხის პრობლემას აღმოვფხვრით, აუცილებლად გამოგვყევით ჩვენს სხვა პლატფორმებზე: Facebook-ზე, Instagram-სა და TikTok-ზე.“