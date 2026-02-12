ბათუმი,კულტურული მემკვიდრეობა,მთავარი,სიახლეები

ბათუმში ძეგლის ფასადზე გამათბობლის მილი ჩასვეს – „ორბი“ გააფრთხილეს

12.02.2026 •
ბათუმში ძეგლის ფასადზე გამათბობლის მილი ჩასვეს – „ორბი“ გააფრთხილეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში, მემედ აბაშიძის ქუჩის #50-ში, ორსართულიან შენობაში, სადაც მსხვილი სამშენებლო კომპანია „ორბის“ ოფისი მდებარეობს, სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ სამუშაოების პარალელურად შენობის ფასადზე შავი მილი გაჩნდა, რაც, პრაქტიკულად, ფასადს აზიანებს, თუმცა კომპანია ამბობს, რომ ფასადი არ გაუხვრეტია და აქ მილი ადრეც გადიოდა.

ბათუმი, მემედ აბაშიძის #50

ფოტო: „ბათუმელები“

შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს და მას კანონი იცავს, ძეგლის ხელყოფა ან დაზიანება დანაშაულია.

აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ინფორმაციით, შენობის ფასადზე მიმდინარე სამუშაოები უნებართვოა, რასაც უარყოფს „ორბის“ წარმომადგენელი. ის „ბათუმელებთან“ ასევე აცხადებს, რომ კომპანიას ფასადი არ გაუხვრეტია და იგივე ადგილას გამათბობლის მილი ადრეც გადიოდა.

„ნებართვა არის, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს გაცემული აქვს. ეგ ნახვრეტი ადრეც იყო. როგორ არ გინახავთ, არ არსებობს, სამი კარმა იდგა“ – გვითხრა სატელეფონო საუბარში გელა მახარაძემ, „ორბის“ წარმომადგენელმა.

მისივე მტკიცებით, ძველი მილი ფასადის რეაბილიტაციის გამო მოხსნეს და ის პირვანდელ მდგომარეობას დაუბრუნდება:

„გაუკეთდება ე.წ. ქუდი, რომ არ ჩანდეს ცუდად. ჯერ ახალდაყენებულია, მოიხსნა რეაბილიტაციის დროს, დასრულდა რეაბილიტაცია, დაბრუნდა თავის ადგილზე და როცა გაშრება გავუკეთებთ ე.წ. ქუდს, მილი არ გამოჩნდება. როგორც იყო, იმავე მდგომარეობაში დაბრუნდება. ეგ ახალგახვრეტილი არ არის. დალპა ყველაფერი და გავაკეთეთ, გავაკეთილშობილეთ, შიგნითაც, მათ შორის. არ ვიცი რატომ ამბობს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო, რომ უნებართვოა. ნებართვა არის“.

ძველი ფოტოების მიხედვით მილი იგივე ადგილზე, სავარაუდოდ, მართლაც გადიოდა, ოღონდ არა იმ მასშტაბის, რაც ახლაა.

ფოტო გადაღებულია ფასადის რეაბილიტაციის დაწყებამდე – დააკვირდით შუაში მდებარე ფანჯრის ქვედა ნაწილს.

„ბათუმელებს“ ამ საკითხზე მუშაობისას აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო განმეორებით დაუკავშირდა. სააგენტოდან განგვიმარტეს, რომ კომპანია გააფრთხილეს და ფასადის პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანა მოსთხოვეს.

ფოტო: „ბათუმელები“

სახლი მემედ აბაშიძის #50-ში XX საუკუნის დასაწყისშია აგებული. შენობა თავდაპირველად ერთსართულიანი იყო. წყაროების მიხედვით, შენობა ე.წ. გასაქირავებელ სახლს წარმოადგენდა.

სპეციალისტების დახასიათებით, სახლი XX საუკუნის ბათუმური საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურის კარგი ნიმუშია. შენობის სამშენებლო მასალად ქვა და აგურია გამოყენებული. შელესილი და შეღებილი ფასადები სწორკუთხა ღიობების რიგით არის დანაწევრებული. დეკორატიული ელემენტები – ფრონტონები, სანდრიკები, საჭექი ქვები და პილასტრები რენესანსულ-ბაროკოული ეკლექტიზმიდან არის ნასესხები. შენობა საინტერესოა როგორც ქალაქგეგმარებითი, ისე არქიტექტურული თვალსაზრისით.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბათუმში ჯერ არ დაწყებულა ხიდის მშენებლობა, რომელიც 4 დღეში უნდა გახსნილიყო
ბათუმში ჯერ არ დაწყებულა ხიდის მშენებლობა, რომელიც 4 დღეში უნდა გახსნილიყო
„ვაიაფებთო და აძვირებენ“ – ქუჩის გამოკითხვა ბათუმში ფასებსა და მგზავრობის გაძვირებაზე
„ვაიაფებთო და აძვირებენ“ – ქუჩის გამოკითხვა ბათუმში ფასებსა და მგზავრობის გაძვირებაზე
7,7 მილიონი ბათუმისა და ქობულეთის პლაჟების დროებით შესანარჩუნებლად – დაუცველი სანაპირო
7,7 მილიონი ბათუმისა და ქობულეთის პლაჟების დროებით შესანარჩუნებლად – დაუცველი სანაპირო
ქართული კომპანიების Orbi Group-ისა და Block Group-ის ხელმძღვანელები თეთრ სახლში საშობაო წვეულებას დაესწრნენ
ქართული კომპანიების Orbi Group-ისა და Block Group-ის ხელმძღვანელები თეთრ სახლში საშობაო წვეულებას დაესწრნენ

„იარაღიც რომ გაგვითავდეს, ნიჩბებით ვიბრძოლებთ“ – უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 26 თებერვალი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 9 ოქტომბერი

„ოცნების“ კიდევ ერთი მდიდარი დეპუტატი სურსათის ფასების კომისიიდან 12.02.2026
„ოცნების“ კიდევ ერთი მდიდარი დეპუტატი სურსათის ფასების კომისიიდან
ბათუმში ძეგლის ფასადზე გამათბობლის მილი ჩასვეს – „ორბი“ გააფრთხილეს 12.02.2026
ბათუმში ძეგლის ფასადზე გამათბობლის მილი ჩასვეს – „ორბი“ გააფრთხილეს
როგორ გაყიდეს პროპაგანდის მთავარი იარაღი, “იმედი” – კონტრაქტით ყოფილი მფლობელის კრიტიკა აკრძალულია 12.02.2026
როგორ გაყიდეს პროპაგანდის მთავარი იარაღი, “იმედი” – კონტრაქტით ყოფილი მფლობელის კრიტიკა აკრძალულია
„ხან ამერიკას ელაქუცებიან, ხან ირანს“ – ინტერვიუ 12.02.2026
„ხან ამერიკას ელაქუცებიან, ხან ირანს“ – ინტერვიუ
Higher Education Shake-Up: Which Faculties Stay Where 12.02.2026
Higher Education Shake-Up: Which Faculties Stay Where
რამდენით გაიზარდა გასაყიდი ბინების ფასი ბათუმში – სტატისტიკა 12.02.2026
რამდენით გაიზარდა გასაყიდი ბინების ფასი ბათუმში – სტატისტიკა