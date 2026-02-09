განათლება,მთავარი,სიახლეები

თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე

09.02.2026 •
თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პრემიერ- მინისტრის განცხადებით, თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება.

„ჩვენ შევთანხმდით, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აღარ გაერთიანდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან“- განაცხადა კობახიძემ.

ეს განცხადება მან დღეს, 9 თებერვალს გააკეთა.

დღეს, 15:00 საათზე ირაკლი კობახიძეს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი და აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები შეხვდნენ. შეხვედრის შემდეგ კობახიძემ განაცხადა, რომ უნივერსიტეტების გაერთიანება აღარ მოხდება.

„გარდა ამისა, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი პრინციპის შესაბამისად, საქართველოს ტექნიკური ტექნიკური უნივერსიტეტი გარდაიქმნება წმინდა ტექნიკურ უნივერსიტეტად, შესაბამისად, ტექნიკურ უნივერსიტეტში მომავალში ისწავლება მხოლოდ ის დისციპლინები, რომლებიც 1990-იან წლებამდე ისწავლებოდა“ – განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

მისივე თქმით, „მომდევნო სასწავლო წლისთვის, ტექნიკურ უნივერსიტეტში აღარ გამოცხადდება მიღება იმ დისციპლინებზე რომლებიც 1990-იან წლებამდე არ შედიოდა უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამაში, შესაბამისად, აღნიშნული პროგრამები დარჩება მილევად რეჟიმში“.

უნივერსიტეტების გაერთიანების შესახებ განცხადება „ოცნებამ“ 29 იანვარს გაავრცელა, რასაც თსუ-სა და სტუ-ს მხრიდან პროტესტი მოჰყვა.

რამდენიმე დღის წინ, „ოცნების“ განათლების მინისტრი და მისი მოადგილე აცხადებდნენ, რომ უნივერსიტეტების გაერთიანების შესახებ გადაწყვეტილება უკვე მიღებული იყო და საკითხი არ გადაიხედებოდა. თავის მხრივ, უნივერსიტეტების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ არ ეთანხმებოდნენ გადაწყვეტილებას და ბრძოლას გააგრძელებდნენ.

_____________________

ამ თემაზე:

„მოუწევთ უკან დახევა ან საერთოდ წასვლა“ – პროფესორი ლევან გორდეზიანი უნივერსიტეტების გაერთიანებაზე

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ილიაუნის განათლების სკოლა მოითხოვს, არ შეეცვალოს სტატუსი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის პროგრამას
ილიაუნის განათლების სკოლა მოითხოვს, არ შეეცვალოს სტატუსი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის პროგრამას
„მოუწევთ უკან დახევა ან საერთოდ წასვლა“ – პროფესორი ლევან გორდეზიანი უნივერსიტეტების გაერთიანებაზე
„მოუწევთ უკან დახევა ან საერთოდ წასვლა“ – პროფესორი ლევან გორდეზიანი უნივერსიტეტების გაერთიანებაზე
„დასჭირდებათ მხოლოდ იაფი მუშა ხელი“ – როგორ აისახება გრანტების კანონი უნივერსიტეტებზე
„დასჭირდებათ მხოლოდ იაფი მუშა ხელი“ – როგორ აისახება გრანტების კანონი უნივერსიტეტებზე
ქუთაისის საკრებულოს წევრის მამა ისტორიულ ციხეს ანგრევს და იქ კორპუსების ჩადგმას გეგმავს
ქუთაისის საკრებულოს წევრის მამა ისტორიულ ციხეს ანგრევს და იქ კორპუსების ჩადგმას გეგმავს

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 2 სექტემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 16 აგვისტო

2 იანვარს რუსეთმა კიევს „შაჰედებითა“ და „კინჯალებით“ შეუტია

„ოცნების ეს ნაბიჯი ნიშნავს ადვოკატურის დამოუკიდებლობის დემონტაჟს“ – ინტერვიუ 09.02.2026
„ოცნების ეს ნაბიჯი ნიშნავს ადვოკატურის დამოუკიდებლობის დემონტაჟს“ – ინტერვიუ
ცხმორისში დამწვარ მეჩეთს აღადგენენ 09.02.2026
ცხმორისში დამწვარ მეჩეთს აღადგენენ
რა ბედი ეწია მოსამართლის საქმეს, რომელმაც „ოცნების“ ახალი კანონების გამოყენებაზე უარი თქვა 09.02.2026
რა ბედი ეწია მოსამართლის საქმეს, რომელმაც „ოცნების“ ახალი კანონების გამოყენებაზე უარი თქვა
‘Reform’ to Seize Total Control: Georgian Dream Targets Education System 09.02.2026
‘Reform’ to Seize Total Control: Georgian Dream Targets Education System
თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე 09.02.2026
თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე
„ცხვირის გატეხასა და შიმშილზე საშინელი კონფორმიზმია“ – მასწავლებელი 09.02.2026
„ცხვირის გატეხასა და შიმშილზე საშინელი კონფორმიზმია“ – მასწავლებელი