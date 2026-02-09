„გამოავლინეს საწარმო, სადაც ე.წ. ყველს ამზადებდნენ. მავნე პროდუქტი განადგურდება“ – სააგენტო

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, სააგენტომ ქუთაისში კუსტარული საწარმო გამოავლინა, სადაც „ყველს“ ამზადებდნენ.
„ქუთაისში, ლერმონტოვის N10-ში რძისა და რძის პროდუქტების არარეგისტრირებული საწარმო გამოავლინეს.
ინდმეწარმე ბ. კ. სააგენტოსაგან მინიჭებული სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე, სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმებისა და ტექნოლოგიური პროცესის უხეში დარღვევით აწარმოებდა ეგრეთ წოდებულ ყველს.
ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი კრიტიკული შეუსაბამობების გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესი. მავნედ მიჩნეული რძის შემცველი პროდუქტი, ე. წ. ყველი დაილუქა და სააგენტოს ზედამხედველობით განადგურდება“ – წერს სააგენტო.