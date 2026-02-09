მთავარი,სიახლეები

„გამოავლინეს საწარმო, სადაც ე.წ. ყველს ამზადებდნენ. მავნე პროდუქტი განადგურდება“ – სააგენტო

09.02.2026 •
„გამოავლინეს საწარმო, სადაც ე.წ. ყველს ამზადებდნენ. მავნე პროდუქტი განადგურდება“ – სააგენტო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, სააგენტომ ქუთაისში კუსტარული საწარმო გამოავლინა, სადაც „ყველს“ ამზადებდნენ.

„ქუთაისში, ლერმონტოვის N10-ში რძისა და რძის პროდუქტების არარეგისტრირებული საწარმო გამოავლინეს.

ინდმეწარმე ბ. კ. სააგენტოსაგან მინიჭებული სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე, სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმებისა და ტექნოლოგიური პროცესის უხეში დარღვევით აწარმოებდა ეგრეთ წოდებულ ყველს.

ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი კრიტიკული შეუსაბამობების გამო ბიზნესოპერატორი დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესი. მავნედ მიჩნეული რძის შემცველი პროდუქტი, ე. წ. ყველი დაილუქა და სააგენტოს ზედამხედველობით განადგურდება“ – წერს სააგენტო.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
გამოავლინეს ყველის არალეგალური საწარმოები – სააგენტო
გამოავლინეს ყველის არალეგალური საწარმოები – სააგენტო
ბაზრიდან იღებენ „ნესტლეს“ ბავშვთა საკვების პარტიებს – სააგენტო მომხმარებლებს აფრთხილებს
ბაზრიდან იღებენ „ნესტლეს“ ბავშვთა საკვების პარტიებს – სააგენტო მომხმარებლებს აფრთხილებს
ბათუმში საბავშვო ბაღის კვების ბლოკს საწარმოო პროცესი შეუჩერეს – სააგენტო
ბათუმში საბავშვო ბაღის კვების ბლოკს საწარმოო პროცესი შეუჩერეს – სააგენტო
საქონელს მთაში ახალი ვირუსი გაუჩნდა: „ჩლიქები ულპება, ვერ დადიან, არავინ გვეხმარება“
საქონელს მთაში ახალი ვირუსი გაუჩნდა: „ჩლიქები ულპება, ვერ დადიან, არავინ გვეხმარება“

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 ივნისი

სირსკი: კიევს აქვს რეალური გეგმა ყირიმის დასაბრუნებლად

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 13 სექტემბერი

„ოცნების ეს ნაბიჯი ნიშნავს ადვოკატურის დამოუკიდებლობის დემონტაჟს“ – ინტერვიუ 09.02.2026
„ოცნების ეს ნაბიჯი ნიშნავს ადვოკატურის დამოუკიდებლობის დემონტაჟს“ – ინტერვიუ
ცხმორისში დამწვარ მეჩეთს აღადგენენ 09.02.2026
ცხმორისში დამწვარ მეჩეთს აღადგენენ
რა ბედი ეწია მოსამართლის საქმეს, რომელმაც „ოცნების“ ახალი კანონების გამოყენებაზე უარი თქვა 09.02.2026
რა ბედი ეწია მოსამართლის საქმეს, რომელმაც „ოცნების“ ახალი კანონების გამოყენებაზე უარი თქვა
‘Reform’ to Seize Total Control: Georgian Dream Targets Education System 09.02.2026
‘Reform’ to Seize Total Control: Georgian Dream Targets Education System
თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე 09.02.2026
თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე
„ცხვირის გატეხასა და შიმშილზე საშინელი კონფორმიზმია“ – მასწავლებელი 09.02.2026
„ცხვირის გატეხასა და შიმშილზე საშინელი კონფორმიზმია“ – მასწავლებელი