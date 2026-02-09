უკრაინაში რუსულ დრონს ქალის და 10 წლის ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა

უკრაინული მედიის ცნობით, გასულ 24 საათში ჩერნიგოვის, სუმის, დონეცკისა და ხერსონის ოლქებში რუსული არტილერიის მიერ განხორციელებული დაბომბვის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა და მინიმუმ 26 მოქალაქე დაშავდა.
9 თებერვალს, გამთენიისას, ხარკოვის ოლქში რუსული დრონის თავდასხმის შედეგად ერთი ქალი და 10 წლის ბავშვი დაიღუპა, ოდესაში კი – 35 წლის მამაკაცი.
რეგიონის პროკურატურის ცნობით, რუსული დრონი საცხოვრებელ შენობას მოხვდა, რომელიც მთლიანად განადგურდა, გაჩნდა ხანძარი. მოგვიანებით, მაშველებმა ნანგრევებიდან ორი დაღუპულის, ქალისა და 10 წლის ბიჭის ცხედრები იპოვეს.
ასევე, 9 თებერვლის ღამეს, რუსული დრონები თავს დაესხნენ ხარკოვის რეგიონში მდებარე მალოდანილოვკას თემს. დარტყმების შედეგად დაშავდნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები, დაინგრა სახლები და დაზიანდა მანქანები.
ფოტო: უკრაინის პროკურატურა/telegram