უკრაინაში რუსულ დრონს ქალის და 10 წლის ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა

09.02.2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინული მედიის ცნობით, გასულ 24 საათში ჩერნიგოვის, სუმის, დონეცკისა და ხერსონის ოლქებში რუსული არტილერიის მიერ განხორციელებული დაბომბვის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა და მინიმუმ 26 მოქალაქე დაშავდა.

9 თებერვალს, გამთენიისას, ხარკოვის ოლქში რუსული დრონის თავდასხმის შედეგად ერთი ქალი და 10 წლის ბავშვი დაიღუპა, ოდესაში კი – 35 წლის მამაკაცი.

რეგიონის პროკურატურის ცნობით, რუსული დრონი საცხოვრებელ შენობას მოხვდა, რომელიც მთლიანად განადგურდა, გაჩნდა ხანძარი. მოგვიანებით, მაშველებმა ნანგრევებიდან ორი დაღუპულის, ქალისა და 10 წლის ბიჭის ცხედრები იპოვეს.

ასევე, 9 თებერვლის ღამეს, რუსული დრონები თავს დაესხნენ ხარკოვის რეგიონში მდებარე მალოდანილოვკას თემს. დარტყმების შედეგად დაშავდნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები, დაინგრა სახლები და დაზიანდა მანქანები.

ფოტო: უკრაინის პროკურატურა/telegram

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
„ოცნების ეს ნაბიჯი ნიშნავს ადვოკატურის დამოუკიდებლობის დემონტაჟს“ – ინტერვიუ
ცხმორისში დამწვარ მეჩეთს აღადგენენ
რა ბედი ეწია მოსამართლის საქმეს, რომელმაც „ოცნების“ ახალი კანონების გამოყენებაზე უარი თქვა
‘Reform’ to Seize Total Control: Georgian Dream Targets Education System
თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე
„ცხვირის გატეხასა და შიმშილზე საშინელი კონფორმიზმია“ – მასწავლებელი