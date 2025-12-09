საპატრიარქოს 700 ათას ლარს გადასცემენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან – კობახიძის ახალი განკარგულება

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს საპატრიარქოს 700 ათასი ლარი გამოუყვეს. შესაბამის განკარგულებას ირაკლი კობახიძემ ხელი 2025 წლის 19 ნოემბერს მოაწერა, დოკუმენტი კი მოგვიანებით გასაჯაროვდა.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხა საპატრიარქოს სხვადასხვა სამუშაოების დასაფინანსებლად გადაეცემა.
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს საპატრიარქოს გამოუყოს 700 000 ლარი, მათ შორის:
500 ათასი ლარი – ქალაქ გორში, აღდგომის საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფარგლებში, ქვის მოსაპირკეთებელი – სამუშაოების დაფინანსების მიზნით;
200 ათასი ლარი – ქალაქ თბილისში, ბაგების 13 ასურელი მამის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფარგლებში, ფილის საიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაფინანსების მიზნით.“ – აღნიშნულია განკარგულებაში.