შსს ბათუმში ჩამონგრეული სახლის ადგილას აშენებულ კორპუსში 256 კვ.მ-ს ითხოვს

ბათუმში, ახალ კორპუსში, რომელიც 26 მაისის 13 ნომერში ჩამონგრეული სახლის ადგილზე ააშენეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო 256 კვადრატულ მეტრ ფართობს ითხოვს.
აღნიშნული ფართობი პირველ სართულზე მდებარეობს და ის ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია. შსს არ აკონკრეტებს, რისთვის სჭირდება აღნიშნული ფართობი.
ბათუმის მერია თანახმაა აღნიშნული კომერციული ფართობი სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცეს საკუთრებაში. შესაბამისი პროექტი მერიამ საკრებულოში უკვე შეიტანა. პროექტის ინიციატორია ბათუმის მერი, ქონების გადაცემის საკითხს კი საკრებულო 2025 წლის პირველი დეკემბრის სხდომაზე განიხილავს.
საკრებულოს თანხმობის შემთხვევაში, აღნიშნულ კომერციულ ფართობს ქონების ეროვნული სააგენტო სახელმწიფოს საკუთრებად დაარეგისტრირებს – შემდგომში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის სარგებლობის უფლებით გადაცემის მიზნით.
ბათუმში, 26 მაისის ქუჩის N13-ში საცხოვრებელი კორპუსი 2021 წლის 8 ოქტომბერს ჩამოინგრა. გამოძიების ვერსიით, სახლის ჩამონგრევა საყრდენი კედლის მოშლამ გამოიწვია. შემთხვევას 9 ადამიანის, მათ შორის სამი ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მერიამ 20 ათასი ლარი გამოყო ჩამონგრეული კორპუსის დემონტაჟის პროექტისთვის, ხოლო ახალი კორპუსის აშენება ქალაქის ბიუჯეტს 8 მილიონი ლარი დაუჯდა.
ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემაზე ბათუმის საკრებულოს და მერიას 2025 წლის 14 ნოემბერს მიმართა.
„გაცნობებთ, რომ ქონების ეროვნულ სააგენტოში შემოსულია შსს-ს წერილი, რომელიც ეხება, ქალაქ ბათუმში, 26 მაისის ქუჩა, N13-ში მდებარე, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის საკითხს, შემდგომში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემის მიზნით.
გიგზავნით ზემოაღნიშნულ კორესპონდენციას. გთხოვთ, განიხილოთ ზემოაღნიშნული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ, უფლებრივად უნაკლო მდგომარეობაში გადმოცემის საკითხი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 108-ე მუხლის შესაბამისად და მიიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება“ – წერია ქონების სააგენტოდან ბათუმის თვითმმართველობაში გაგზავნილ წერილში.
შსს-მ კი, ქონების გადაცემაზე, სააგენტოს წერილით 2025 წლის 13 ნოემბერს მიმართა: