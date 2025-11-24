მთავარი,სიახლეები

ბათუმის მერიის ურბანული სამსახურის უფროსმა თანამდებობა დატოვა – ვის ჩააბარეს ქალაქის არქიტექტურა

24.11.2025 •
ბათუმის მერიის ურბანული სამსახურის უფროსმა თანამდებობა დატოვა – ვის ჩააბარეს ქალაქის არქიტექტურა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის უფროსმა გიორგი წანაწყენიშვილმა თანამდებობა დატოვა. გადაწყვეტილების შესახებ „ბათუმელებს“ სამსახურის ყოფილმა უფროსმა თავად დაუდასტურა სატელეფონო საუბარში.

მან გვითხრა, რომ დაბრუნდა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში სამუშაოდ, სადაც მანამდე მუშაობდა, ვიდრე ბათუმის მერიაში დასაქმდებოდა: „ დიახ, 2 წლის განმავლობაში დავეხმარე ქალაქს და დავბრუნდი“.

მის დანიშვნამდე და ახლაც ბათუმის ქაოსური განაშენიანება და მასთან დაკავშირებული პრობლემები მთავარი გამოწვევაა, რომლის მოგვარებასაც მერია თავს დღემდე ვერ ართმევს, ცათამბჯენებზე ნებართვების გაცემას კი აგრძელებს.

გაცემული სამშენებლო ნებართვების რაოდენობა ქალაქში ამ გამოწვევების პარალელურად იზრდება.

2025 წელს ბათუმის ბიუჯეტში სანებართვო მოსაკრებლის სახით 5 მილიონამდე ლარი შევიდა, ბათუმს არც უკანონო მშენებლობები აკლია. სამაგიეროდ, უკვე 20 წელზე მეტია მერია ასეულობით ლარს ხარჯავს ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად, თუმცა უშედეგოდ. ქალაქში დაუძლეველი გამოწვევების ჩამონათვალშია კანალიზაციის, პარკინგის ადგილების, ეზოების და ასე შემდეგ პრობლემები.

პრობლემების მიუხედავად გიორგი წანაწყენიშვილი ხშირად იმსახურებდა ბათუმის წინა მოწვევის საკრებულოს წევრების შექებას და საჯარო მადლობას. ერთხელ სხდომაზე მას ისიც უთხრეს – შენ რომ არ გვყავდე რა გვეშველებოდაო. „მხოლოდ მე არა, გუნდი ვმუშაობთო“ – ასეთი იყო მაშინ გიორგი წანაწყენიშვილის პასუხი. 

დოკუმენტების მიხედვით, რომელიც მერიას საკრებულოში აქვს წარდგენილი დასამტკიცებლად, ბათუმის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის უფროსის მოვალეობას ახლა გიორგი კილაძე ასრულებს.

გიორგი წანაწყენიშვილი ბათუმის მერიამ სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე ოფიციალურად კონკურსის წესით შეარჩია. მანამდე ეს თანამდებობა დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში ვაკანტური იყო.

ბათუმის მერიის ქალაქმშენებლობისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის უფროსის თანამდებობა მანამდე მირიან მეტრეველმა დატოვა.

თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ სამსახურის ყოფილმა უფროსმა „ბათუმელებთან“ საუბრისას თქვა, რომ თანამდებობიდან ვინმესთან დაპირისპირების გამო არ წასულა და ბათუმის მთავარი არქიტექტორის პოზიცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დატოვა.

მან „ბათუმელებს“ ასევე დაუდასტურა, რომ სუს-მა ბათუმის მერიიდან სამშენებლო ნებართვები ამოიღო, თუმცა არ დააკონკრეტა, რა პროექტებს უკავშირდებოდა ეს ნებართვები.

გადადგომიდან მალევე მირიან მეტრეველი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში სივრცითი დაგეგმარების ჯგუფში არქიტექტორად დასაქმდა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„კომპანია აანაზღაურებს“ – ბათუმის მერიის პასუხი მოქალაქეს, რომელიც სახლის ჩამონგრევის რისკებზე წერს
„კომპანია აანაზღაურებს“ – ბათუმის მერიის პასუხი მოქალაქეს, რომელიც სახლის ჩამონგრევის რისკებზე წერს
ჩაქვში ძაღლების თავშესაფრის მოწყობაზე ბათუმის მერიამ მორიგი ტენდერი გამოაცხადა
ჩაქვში ძაღლების თავშესაფრის მოწყობაზე ბათუმის მერიამ მორიგი ტენდერი გამოაცხადა
ბათუმის აეროპორტი გაფართოებას აპირებს
ბათუმის აეროპორტი გაფართოებას აპირებს
ბათუმის მერიამ „ოცნების“ დეპუტატის კომპანია 25 ათასი ლარით დააჯარიმა უნებართვო მშენებლობის გამო
ბათუმის მერიამ „ოცნების“ დეპუტატის კომპანია 25 ათასი ლარით დააჯარიმა უნებართვო მშენებლობის გამო

ხარკოვის დაბომბვის შედეგად დაშავებულთა რიცხვმა ასს მიაღწია, 7 ადამიანი დაიღუპა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 31 მაისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 13 სექტემბერი

„ოცნების მხარდამჭერი ვარ და არ ვეთანხმები“ – გამოკითხვა ბათუმში ემიგრანტებისთვის ხმის შეზღუდვაზე 24.11.2025
„ოცნების მხარდამჭერი ვარ და არ ვეთანხმები“ – გამოკითხვა ბათუმში ემიგრანტებისთვის ხმის შეზღუდვაზე
ბათუმის მერიის ურბანული სამსახურის უფროსმა თანამდებობა დატოვა – ვის ჩააბარეს ქალაქის არქიტექტურა 24.11.2025
ბათუმის მერიის ურბანული სამსახურის უფროსმა თანამდებობა დატოვა – ვის ჩააბარეს ქალაქის არქიტექტურა
22 ონლაინ მედია პროპაგანდისტულ “იმედს” თვითრეგულირებაში უჩივის 24.11.2025
22 ონლაინ მედია პროპაგანდისტულ “იმედს” თვითრეგულირებაში უჩივის
„კომპანია აანაზღაურებს“ – ბათუმის მერიის პასუხი მოქალაქეს, რომელიც სახლის ჩამონგრევის რისკებზე წერს 24.11.2025
„კომპანია აანაზღაურებს“ – ბათუმის მერიის პასუხი მოქალაქეს, რომელიც სახლის ჩამონგრევის რისკებზე წერს
ამაღლობელი კობახიძის წინააღმდეგ – სასამართლომ საქმის განხილვა შეწყვიტა 24.11.2025
ამაღლობელი კობახიძის წინააღმდეგ – სასამართლომ საქმის განხილვა შეწყვიტა
74 ჰიბრიდულ ავტომობილს შეიძენს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 5 მლნ ლარად 24.11.2025
74 ჰიბრიდულ ავტომობილს შეიძენს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 5 მლნ ლარად