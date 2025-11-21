ქობულეთის შემოვლით გზაზე დაზიანებული სადეფორმაციო ნაკერი ლითონით დაფარეს – როდის იწყება სამუშაოები

ქობულეთის შემოვლითი გზის ერთ მონაკვეთზე სადეფორმაციო ნაკერები ისეა დაზიანებული, რომ სქელი ლითონის ნაჭერითაა დაფარული.
საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ამ მონაკვეთის აღდგენა კერძო კომპანიას დაავალა, თუმცა ჯერ კიდევ უცნობია, როდის აღდგება დაზიანებული ნაწილი.
„ქობულეთის შემოვლით გზაზე დაზიანებული სადეფორმაციო ნაკერების აღდგენის სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დაევალა“, – მოგვწერეს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან 20 ნოემბერს. თუმცა, როდის უნდა დასრულდეს სამუშაოები, დეპარტამენტი არ გვწერს.
კომპანიაში კი გვითხრეს, რომ დაზიანებული ადგილი ამ ეტაპზე დროებითაა დაფარული.
აღნიშნულ გზაზე სადეფორმაციო ნაკერები რამდენიმე თვეა დაზიანებულია.
- სადეფორმაციო ნაკერი არის აუცილებელი ელემენტი, რომელიც ხიდის/ესტაკადის ცალკეულ სექციებს შორის მოძრაობის საშუალებას იძლევა და ამით მის სტრუქტურულ მთლიანობას ინარჩუნებს. ასეთი ლითონის ელემენტები იცავს ბეტონის კონსტრუქციას დაბზარვისგან და ხიდს აძლევს მოქნილობას ტემპერატურის ან დატვირთვის ცვლილების დროს.
„დეპარტამენტსა და შპს NEW ROAD-ს შორის 2025 წლის 20 ივნისს გაფორმებული ხელშეკრულების ობიექტს წამოადგენს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკისა და გურიის რეგიონებში საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ჩასატარებელი საგზაო სამუშაოები. ამ ეტაპისთვის აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში კომპანიას დაევალა შემდეგი სამუშაოების წარმოება:
- შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის საავტომობილო გზის კმ45-დან კმ46-მდე რკინა-ბეტონის წყალასარიდებელი კიუვეტების მოწყობის სამუშაოები;
- შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის კმ15+800, კმ19+250, კმ19+350-ზე დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენის სამუშაოები;
- საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი(ასაქცევი)-სარფი (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ85(84+500)-ზე სახიდე გადასასვლელის სადეფორმაციო ნაკერების აღდგენის სამუშაოები.“ – მოგვწერეს „ბათუმელებს“ გზების დეპარტამენტიდან 2025 წლის 20 ნოემბერს.
„ბათუმელები“ შპს NEW ROAD-საც დაუკავშირდა, სადაც განაცხადეს, რომ „ყველა დავალებაზე სამუშაოები შეთანხმებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობს“.
რაც შეეხება დაზიანებულ სადეფორმაციო ნაკერებს ქობულეთის შემოვლით გზაზე, კომპანიაში განაცხადეს, რომ საპრევენციო სამუშაოები ჩატარებულია, ახალი სადეფორმაციო ნაკერები კი საზღვარგარეთ შეუკვეთეს. რა დრო დასჭირდება ტრანსპორტირებას და შეცვლას – ვერც კომპანიაში დაგვიკონკრეტეს.
„მაგ ობიექტზე ჩვენ გვაქვს დავალება და მუშაობს ჩვენი ქვეკონტრაქტორი კომპანია. დროებითი სამუშაოები, რაც საპრევენციო იყო, უკვე ჩატარებულია – დროებითი სადეფორმაციო ნაკერები მოეწყო, რომ შეფერხება არ იყოს. შესაბამისი სადეფორმაციო ნაკერები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ შეკვეთილია და ჩამოტანას სჭირდება დრო. როგორც კი მოხდება ტრანსპორტირება და ადგილამდე მიტანა, შესაბამის დროში უკვე მოხდება მისი დამონტაჟებაც. ზუსტად თარიღებს სამწუხაროდ ახლა ვერ გეტყვით, მაგრამ ყველაფერი გაკეთდება იმის შესაბამისად, როგორც დავალებაა და როგორც ეს ტრანსპორტირების დრო მოგვცემს საშუალებას“, – გვითხრეს NEW ROAD-ში.
რაც შეეხება გზის გადაკეტვას სადეფორმაციო ნაკერების შეცვლის პერიოდში, „ეს არის სამუშაოს თანმდევი პროცესი. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ პრაქტიკაში ტექნიკურად როგორც ხერხდება, ნაწილობრივი შეზღუდვა წესდება, რომ გზა სრულად არ ჩაიხერგოს და რაღაცა პრობლემა არ შეიქმნას, მით უმეტეს ასეთ ზონებში“,- გვითხრეს კომპანიაში.
გზების დეპარტამენტსა და შპს „NEW ROAD“-ს შორის [აჭარისა და გურიის რეგიონებში საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე ჩასატარებელ საგზაო სამუშაოებზე] გაფორმებული ხელშეკრულება მრავალწლიანია.
„ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 80 მილიონ ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით, მათ შორის, 2025 წელს იყო – 10 მილიონ ლარი, 2026 წელს – 35 მილიონი ლარი, 2027 წელს – 30 მილიონი ლარი და 2028 წელს – 5 მილიონი ლარი“, – აღნიშნულია ხელშეკრულებაში.
შესყიდვების პორტალზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, აღნიშნულ ხელშეკრულებაში ცვლილება უკვე ცხრაჯერ შეიტანეს. დღევანდელი, ანუ, 21 ნოემბრის მდგომარეობით კი, კომპანიისთვის 216 ათას 102 ლარია გადარიცხული.
ქობულეთის შემოვლითი გზა [სადაც დაშვებული სიჩქარე 70 კმ/საათამდე შეამცირეს] ჩოლოქთან გრიგოლეთი-ქობულეთის ოთხზოლიან ავტომაგისტრალს უერთდება, სადაც დაშვებული სიჩქარე 110 კმ/საათია. ამ მაგისტრალის 11 კილომეტრიან მონაკვეთზე არ არის გარეგანათება.
გზების დეპარტამენტიდან მოგვწერეს, რომ აღნიშნულ მაგისტრალზე კვლავ კომპანია Joint Venture POLAT YOL & MAPA ახორციელებს სამშენებლო სამუშაოებს და მაგისტრალის 11 კმ-იან მონაკვეთზე გარე განათების სამუშაოები 2025 წლის ბოლოს დასრულდება.
