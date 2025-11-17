ბათუმის მერია ქვაფენილს კიდევ 15 ქუჩაზე აყრის და ასფალტბეტონს დააგებს

ბათუმის მერია აგრძელებს ქალაქის ქუჩებში ქვაფენილების აყრას და მის ნაცვლად ასფალტბეტონის დაგებას.
ქალაქის 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ქვაფენილს კიდევ 15 ქუჩაზე აყრიან. სამუშაოებისთვის კი მომავალ წელს 3 მილიონ 230 ათას 163 ლარია გაწერილი.
2026-2027 წლებში ქვაფენილის აყრა და ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა შემდეგ ქუჩებზეა დაგეგმილი:
დემეტრე თავდადებულის, ლუკა ასათიანის, ვაჟა-ფშაველას, 26 მაისის, დავით კლდიაშვილის, კოტე მარჯანიშვილის, ხარიტონ ახვლედიანის, სტეფანე ზუბალაშვილის, ალექსანდრე ყაზბეგის, ჰაიდარ აბაშიძის, იორდან მეტაქსას, სელიმ ხიმშიაშვილის, ექვთიმე თაყაიშვილის, მიხეილ ლერმონტოვის და მურად ხინიკაძის.
„მრავალწლიანი პროექტია. სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 6 126 910 ლარს“ – წერია ბიუჯეტის პროექტში [ანუ, 3 230 263 ლარი დაიხარჯება 2026 წელს, ხოლო დანარჩენი 2 896 648 ლარი – 2027 წელს] .
2026 წელს უნდა დასრულდეს ქვაფენილის აყრა რუსთაველისა და გოგებაშვილის ქუჩებზეც, თუმცა ქვაფენილიანი ქუჩები ბათუმში მაინც დარჩება [ძირითადად მემედ აბაშიძის გამზირი].ბათუმში ქვაფენილიანი ქუჩების „საკითხის მოგვარებაზე“ საუბარი მერიამ 2016 წელს დაიწყო, ქვაფენილების აყრა კი – 2022 წელს.
მთავარი ფოტო: დავით კლდიაშვილის ქუჩა ბათუმში სადაც ქვაფენილი უნდა აყარონ / 17.11.2025