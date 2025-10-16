რუსთაველის ქუჩა 2 მონაკვეთში 3 თვით ჩაიკეტება – ქვაფენილის აყრა გაგრძელდება

ბათუმის მერიის განცხადებით, 2025 წლის 18 ოქტომბრიდან 2026 წლის იანვრის ბოლომდე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება რუსთაველის ქუჩაზე – დემეტრე თავდადებულის ქუჩიდან გოგებაშვილის ქუჩამდე მონაკვეთში და გრიბოედოვის ქუჩიდან ჯავახიშვილის ქუჩამდე მონაკვეთში.
მერიის ინფორმაციით, შეზღუდვის პერიოდში, ნინოშვილის ქუჩაზე სატრანსპორტო მოძრაობა დროებით ორმხრივი გახდება.
ცვლილებები შედის სამარშრუტო ხაზების მოძრაობის მიმართულებითაც:
№1 სამარშრუტო ხაზი იმოძრავებს შერიფ ხიმშიაშვილის, ჯავახიშვილის, გორგილაძის, გრიბოედოვის, რუსთაველის, თავდადებულის, გორგილაძის, ბარათაშვილის, ჭავჭავაძისა და ბაქოს ქუჩებზე.
№1ა სამარშრუტო ხაზი იმოძრავებს ბაქოს, ჭავჭავაძის, ბარათაშვილის, გორგილაძის, თავდადებულის, რუსთაველის, გრიბოედოვის, გორგილაძის, ჯავახიშვილისა და შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩებზე.
№10 და №10ა სამარშრუტო ხაზები იმოძრავებენ – შერიფ ხიმშიაშვილის, ჯავახიშვილის, გორგილაძის, გრიბოედოვის, რუსთაველის, თავდადებულის, გორგილაძის, ბარათაშვილის, ჭავჭავაძისა და ბაქოს ქუჩებზე. უკუმიმართულება – ბაქოს, ჭავჭავაძის, ბარათაშვილის, გორგილაძის, თავდადებულის, რუსთაველის, გრიბოედოვის, გორგილაძის, ჯავახიშვილისა და შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩები.
№15 სამარშრუტო ხაზები იმოძრავებენ მელიქიშვილის, რუსთაველის, თავდადებულის, გორგილაძის, ბარათაშვილის, ჭავჭავაძისა და ბაქოს ქუჩებზე. უკუმიმართულება – ბაქოს, ჭავჭავაძის, ბარათაშვილის, გორგილაძის, თავდადებულის, რუსთაველისა და მელიქიშვილის ქუჩები.“ – აღნიშნულია ბათუმის მერიის განცხადებაში.
ბათუმში 16 ოქტომბრიდან ორი თვის განმავლობაში, სატრანსპორტო მოძრაობა შეიზღუდება პუშკინის ქუჩაზეც, სულაბერიძის ქუჩიდან იმედაშვილის ქუჩამდე არსებულ მონაკვეთში.
მერიის ინფორმაციით, შეზღუდვები რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაციას უკავშირდება.
ვრცლად: რუსთაველისა და გოგებაშვილის ქუჩებზე ქვაფენილს აყრიან და ასფალტს დააგებენ – დაიხარჯება 22 მილიონი
იაკობ გოგებაშვილისა და შოთა რუსთაველის ქუჩების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს ორი ტენდერი ქონდა გამოცხადებული.
- ერთი ტენდერი 12 906 207 ლარით [ილია ჭავჭავაძის ქუჩიდან პეტრე მელიქიშვილის ქუჩამდე მონაკვეთი]. ხელშეკრულება „ბონდი-2009“-თან გაფორმებულია 12 518 999 ლარზე.
- მეორე ტენდერი გამოცხადებული იყო 9 415 400 ლარით [პეტრე მელიქიშვილის ქუჩიდან ივანე ჯავახიშვილის ქუჩამდე მონაკვეთი]. ამ ტენდერში გამარჯვებულად გამოვლენილია შპს „გზა“. ხელშეკრულება კი 9 415 227 ლარზეა გაფორმებული.
ორივე ტენდერის ფარგლებში პირველ ეტაპზე სამუშაოები ჩატარდა რუსთაველის ქუჩაზე – გრიბოედოვისა და თავდადებულის ქუჩებს შორის მონაკვეთში.
ამავე თემაზე
რატომ აქვს ნასვრეტები ბათუმში, რუსთაველზე დაგებულ ახალ ფილებს – „მუჭისოდენა თუა, გამოიცვლება“