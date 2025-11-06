რეკლამა,სიახლეები

06.11.2025 •
გაიმარტივე სტუდენტური ყოველდღიურობა ახალი თიბისი ბარათით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სტუდენტობის წლები მნიშვნელოვანი აღმოჩენების, დაუვიწყარი თავგადასავლების და ახალი მეგობრების შეძენის პერიოდია. თიბისი ცხოვრების ამ გზაზე ახალი თაობის გვერდით დგას და მათ საჭიროებებზე მორგებული შეთავაზებებით, დატვირთულ რუტინას უმარტივებს.

18-დან 23 წლამდე სტუდენტებს, რომლებსაც გაქვთ ახალი თიბისი ბარათი, შეგიძლიათ დაზოგოთ თანხა ისეთ ადგილებში, რომლებსაც ხშირად სტუმრობთ.

დეკემბრის ბოლომდე, შერჩეული უნივერსიტეტების კაფეტერიებში, ახალი თიბისი ბარათით გადახდისას (18-23 წლის მფლობელები), 20%-იანი ქეშბექ შეთავაზებით ისარგებლებთ (თვეში ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარი).

თიბისის შეთავაზებას ლუკა პოლარეშიც შეხვდებით, სადაც 28 დეკემბრის ჩათვლით, ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას- 15%- მომენტალურად დაიბრუნებთ (თვეში ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარი).

აღნიშნული შეთავაზებები ვრცელდება მხოლოდ ფიზიკურ ობიექტებში, თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას.

აიღე, ახალი თიბისი ბარათი დღესვე და ისარგებლე შენს სტუდენტურ საჭიროებებზე მორგებული, მრავალფეროვანი შეთავაზებებით.  ბარათის აღება სრულიად უფასოა და ფილიალში მისვლის გარეშე, 1 წუთში, მობაილბანკიდან შეგიძლია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
