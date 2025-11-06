გაიმარტივე სტუდენტური ყოველდღიურობა ახალი თიბისი ბარათით

სტუდენტობის წლები მნიშვნელოვანი აღმოჩენების, დაუვიწყარი თავგადასავლების და ახალი მეგობრების შეძენის პერიოდია. თიბისი ცხოვრების ამ გზაზე ახალი თაობის გვერდით დგას და მათ საჭიროებებზე მორგებული შეთავაზებებით, დატვირთულ რუტინას უმარტივებს.
18-დან 23 წლამდე სტუდენტებს, რომლებსაც გაქვთ ახალი თიბისი ბარათი, შეგიძლიათ დაზოგოთ თანხა ისეთ ადგილებში, რომლებსაც ხშირად სტუმრობთ.
დეკემბრის ბოლომდე, შერჩეული უნივერსიტეტების კაფეტერიებში, ახალი თიბისი ბარათით გადახდისას (18-23 წლის მფლობელები), 20%-იანი ქეშბექ შეთავაზებით ისარგებლებთ (თვეში ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარი).
თიბისის შეთავაზებას ლუკა პოლარეშიც შეხვდებით, სადაც 28 დეკემბრის ჩათვლით, ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას- 15%-ს მომენტალურად დაიბრუნებთ (თვეში ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარი).
აღნიშნული შეთავაზებები ვრცელდება მხოლოდ ფიზიკურ ობიექტებში, თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას.
აიღე, ახალი თიბისი ბარათი დღესვე და ისარგებლე შენს სტუდენტურ საჭიროებებზე მორგებული, მრავალფეროვანი შეთავაზებებით. ბარათის აღება სრულიად უფასოა და ფილიალში მისვლის გარეშე, 1 წუთში, მობაილბანკიდან შეგიძლია.