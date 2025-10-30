ბათუმის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე ყოფილი კალათბურთელი გახდა

მთავარი,სიახლეები

30.10.2025
დღეს, 30 ოქტომბერს, ბათუმის ახალმა საკრებულომ მუშაობა დაიწყო. პირველ სხდომაზე ბათუმის საკრებულოს ახალ თავმჯდომარედ ივანე მაისურაძე აირჩიეს.

ივანე მაისურაძე ყოფილი კალათბურთელია, ის საკრებულოში არჩევამდე აჭარის სპორტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე იყო.

ბათუმის ახალ საკრებულოში 25 წევრია. აქედან 15 წევრი პროპორციული წესითაა არჩეული, ხოლო – 10 მაჟორიტარულით.

საკრებულოში თითო მანდატი აქვთ – „ლელოს“, „გახარია საქართველოსთვის“ და „გირჩს“. 22 მანდატს კი ,,ქართული ოცნება” ფლობს.

საკრებულოს ახალ თავმჯდომარედ ივანე მაისურაძის არჩევას მხარი „ქართული ოცნების“ 22-მა დეპუტატმა დაუჭირა.

ახალი საკრებულოს პირველ სხდომას ესწრებოდნენ “ლელოდან” და “გირჩიდან” ახლადარჩეული წევრები. თუმცა „ლელოს“ წევრმა ვაჟა დარჩიამ და „გირჩის“ წევრმა გიორგი მასალკინმა კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავეს. რაც შეეხება „გახარია საქართველოსთვის“ წარმომადგენელს, საკრებულოში სიის პირველი ნომერი, ჯემალ ანანიძე მოხვდა, თუმცა მან პირველივე სხდომაზე წერილობითი განცხადებით მიმართა და მანდატზე უარი თქვა.

ჯემალ ანანიძე საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი იქნება გახარიას პარტიიდან.

საკრებულოს სხდომა

„მისასალმებელია, რომ ჩვენი ქალაქი თანამედროვეობაშიც ინარჩუნებს ისტორიულ მემკვიდრეობას და თამამად მიაბიჯებს მომავლისკენ, სადაც თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობა უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია“, – თქვა ივანე მაისურაძემ საკრებულოს თავჯდომარედ არჩევის შემდეგ.

მას შემდეგ, რაც ივანე მაისურაძე „ქართული ოცნების“ დეპუტატებმა საკრებულოს თავმჯდომარედ აირჩიეს, ახალმა თავმჯდომარემ მოადგილეები დაასახელა.

საკრებულოს თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ ნატალია ზოიძე, ხოლო მოადგილეებად ირაკლი თავდგირიძე და ლევან ცხოიძე „ქართული ოცნების“ დეპუტატებმა ისევ ერთხმად აირჩიეს.

2025 წლის 4 ოქტომბერს საქართველოში ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელშიც ოპოზიციის უმეტესი ნაწილი არ მონაწილეობდა.

არჩევნების შედეგად ქვეყნის მასშტაბით აირჩიეს მერები და საკრებულოები.  არჩეულმა მერებმა მუშაობა 29 ოქტომბერს დაიწყეს, დღეს კი საკრებულოები შეიკრიბნენ.

