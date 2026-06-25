„ოზთურქის ბინებს“ სოცდაუცველებს გადასცემენ – ბათუმის მერია სპეციალურ საცხოვრებელ ზონას ქმნის

ბათუმის მერიამ საკრებულოში განკარგულების პროექტი წარადგინა, რომლითაც იმ ტერიტორიას, სადაც „ოზთურქის ბინებია“ განთავსებული, სტატუსს უცვლის. საკრებულომ ამ ადგილს საცხოვრებელი ზონის სტატუსი უნდა მიანიჭოს, ვინაიდან, როგორც პროექტშია აღნიშნული, ეს ბინები სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას უნდა გადაეცეს.
ტერიტორია გიორგი ცაბაძის [ყოფილი ნიკოლოზ გოგოლის] ქუჩაზე, რომელზეც 7 კორპუსი დგას, თურქ ბიზნესმენს ჩამოართვეს და ბათუმის მერიას გადასცეს. საუბარია იმ კორპუსებზე, რომლებიც გალიფ ოზთურქის კომპანიამ 2021 წელს უკანონოდ ააშენა და სახელმწიფოს მისთვის ხელი არ შეუშლია.
„აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე განთავსებულია უნებართვოდ საცხოვრებელი სახლები. იქედან გამომდინარე რომ მოცემული ტერიტორიის განვითარება დაევალა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტს, უნდა მოხდეს არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობის კანონმდებლობის ჩარჩოებში მოქცევა. პროექტის განხორციელების მიზანია სოციალური, ვინაიდან საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებული ბინები გადაეცემა სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას.“ – წერია საკრებულოში გაგზავნილ პროექტში.
საკითხი ბათუმის საკრებულომ 2026 წლის 30 ივნისის სხდომაზე უნდა განიხილოს.
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში გადმოეცა ქალაქ ბათუმში, გიორგი ცაბაძის ქუჩა №11დ-ში (ყოფილი ნიკოლოზ გოგოლის ქუჩა №11დ) მდებარე მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობები. იმის გათვალისწინებით, რომ ამჟამად ხსენებულ მიწის ნაკვეთი და მიმდებარე ტერიტორია მდებარეობს საწარმოო ზონაში, შესაბამისად, საჭიროა ზონის ცვლილება.“ – წერია განკარგულების პროექტში.
ამავე პროექტის მიხედვით სპეციალური საცხოვრებელი ზონის სტატუსი უნდა მიენიჭოს შემდეგ ტერიტორიას [მონიშნულია ყვითელი ფერით]:
განკარგულებაში ასევე აღნიშნულია, რომ „წარმოდგენილი ცვლილება ითვალისწინებს ახალ, სპეციალურ საცხოვრებელ ზონას, რაც გაითვალისწინება რეგლამენტში.
ამ ზონის მახასიათებლებია:
„სპეციალური საცხოვრებელი ზონა წარმოადგენს საცხოვრებელი ზონის ერთგვაროვან ქვეზონას, სადაც დომინირებს საცხოვრებელი სახლები. აგრეთვე, დასაშვებია საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების არსებობა.
ნებადართული სახეობებია: ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; მრავალფუნქციური შენობა; სარეკრეაციო სივრცეები და მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო შენობა და ნაგებობა; კვების და სავაჭრო ობიექტი, რომელიც ემსახურება შესაბამის განაშენიანებას; სკოლამდელი და სასკოლო აღზრდის დაწესებულება; მცირე ზომის სახელოსნო, რომელიც არ არღვევს სამეზობლო თმენის პრინციპებს; რელიგიური/საკულტო, კულტურის, სოციალური, ჯანდაცვისა და სასპორტო ობიექტი;
ასევე სასტუმრო; პროფესიული სასწავლებელი; ოფისი; საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტი; ადმინისტრაციული ობიექტი; ინდივიდუალური სამეურნეო და ტექნიკური დამხმარე ნაგებობა;
საგამონაკლისო წესით შეიძლება ასევე დასაშვები იყოს: სამეწარმეო ობიექტი, რომელიც არ არღვევს სამეზობლო თმენის პრინციპებს; სავაჭრო ცენტრი; უმაღლესი სასწავლებელი და პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლო დაწესებულება.“
- ბათუმში უსახლკაროების ნაწილს ბათუმის მერია ქირის ფულს უხდის დროებით და აიმედებს: შეიძლება ოზთურქისთვის ჩამორთმეულ კორპუსებში ბინა მოგიწიოთო. ამ ადამიანებს ოზთურქისთვის ჩამორთმეული ბინების გადაცემას „ოცნება“ 2026 წლის იანვარში დაჰპირდა.
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