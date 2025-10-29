მთავარი,სიახლეები

„ოცნების“ ახალმა მერებმა დღეს მუშაობა დაიწყეს

29.10.2025 •
„ოცნების“ ახალმა მერებმა დღეს მუშაობა დაიწყეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეიდან, 29 ოქტომბრიდან, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახალმა მერებმა მუშაობა დაიწყეს.

ახალი მერი ეყოლება ბათუმს, ქობულეთსა და ქედას, ხოლო ხელვაჩაურში, ხულოსა და შუახევში ძველი, მაგრამ ახალარჩეული მერები გააგრძელებენ მუშაობას.

ბათუმის მერი გიორგი ცინცაძე გახდა. ცესკოს მონაცემებით მას ხმა მისცა 42 815-მა ამომრჩეველმა. ბათუმში 157 439 ამომრჩეველია რეგისტრირებული.

ქობულეთის მერი ირაკლი ცეცხლაძე გახდა. ცესკოს მონაცემებით მას ხმა მისცა 26 718-მა ამომრჩეველმა. ამომრჩეველთა რაოდენობა ქობულეთში 66 376-ია.

ხელვაჩაურის მერი ზაზა დიასამიძე გახდა. ცესკოს მონაცემებით მას ხმა მისცა 16 015-მა ამომრჩეველმა. ხელვაჩაურში 43 401 ამომრჩეველია რეგისტრირებული.

ხულოს მერი ვახტანგ ბერიძე გახდა. ცესკოს მონაცემებით მას ხმა მისცა 7 658-მა ამომრჩეველმა. ამომრჩეველთა რაოდენობა ხულოში 23 305-ია.

ქედის მერი მამუკა თურმანიძე გახდა. ცესკოს მონაცემებით მას ხმა მისცა 7 438-მა ამომრჩეველმა. ქედაში 15 676 ამომრჩეველია რეგისტრირებული.

შუახევის მერი ომარ ტაკიძე გახდა. ცესკოს მონაცემებით მას ხმა მისცა 4 453-მა ამომრჩეველმა. შუახევში 14 418 ამომრჩეველია.

4 ოქტომბერს საქართველოში ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. არჩევნებამდე „ქართულმა ოცნებამ“ ერთპარტიულად შეცვალა საარჩევნო კანონმდებლობა. 4 ოქტომბრის არჩევნებში არ მონაწილეობდა ოპოზიციური პარტიების უმეტესობა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ოცნების ქალაქში“ საბავშვო ბაღის აშენებას ბათუმის მერია გეგმავს – დაიხარჯება 6,6 მილიონი
„ოცნების ქალაქში“ საბავშვო ბაღის აშენებას ბათუმის მერია გეგმავს – დაიხარჯება 6,6 მილიონი
სართულების დამატება და სხვა ცვლილებები – რა პროექტებს განიხილავს ბათუმის საკრებულო
სართულების დამატება და სხვა ცვლილებები – რა პროექტებს განიხილავს ბათუმის საკრებულო
„ეს ცვლილება არის ბოროტება“ – რას ამბობენ მშობლები „ოცნების“ განათლების რეფორმაზე
„ეს ცვლილება არის ბოროტება“ – რას ამბობენ მშობლები „ოცნების“ განათლების რეფორმაზე
„გახარიას სურს აკრძალული პარტიების სიას გამოაკლდეს“ – ინტერვიუ
„გახარიას სურს აკრძალული პარტიების სიას გამოაკლდეს“ – ინტერვიუ

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 სექტემბერი

აშშ-მ გააუქმა „აზოვისთვის“ ამერიკული იარაღის მიწოდების აკრძალვა

რა ელის სამყაროს, თუ პუტინს უკრაინაში გამარჯვების საშუალება მიეცემა – იუვალ ნოახ ჰარარი 

Georgia Prosecutors Move to Replace Nino Datashvili’s Detention with Bail Amid Critical Health Concerns 29.10.2025
Georgia Prosecutors Move to Replace Nino Datashvili’s Detention with Bail Amid Critical Health Concerns
„ოცნების“ ახალმა მერებმა დღეს მუშაობა დაიწყეს 29.10.2025
„ოცნების“ ახალმა მერებმა დღეს მუშაობა დაიწყეს
ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაციის განცხადება ნინო დათაშვილზე 29.10.2025
ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაციის განცხადება ნინო დათაშვილზე
Imprisoned Teacher and Civil Activist Nino Datashvili’s Health in Critical Condition, Defense Team Seeks Her Release 29.10.2025
Imprisoned Teacher and Civil Activist Nino Datashvili’s Health in Critical Condition, Defense Team Seeks Her Release
მოძრაობა „300 ქალის“ განცხადება ნინო დათაშვილზე 29.10.2025
მოძრაობა „300 ქალის“ განცხადება ნინო დათაშვილზე
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 ოქტომბერი 29.10.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 ოქტომბერი