„ოცნების“ ახალმა მერებმა დღეს მუშაობა დაიწყეს

დღეიდან, 29 ოქტომბრიდან, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახალმა მერებმა მუშაობა დაიწყეს.
ახალი მერი ეყოლება ბათუმს, ქობულეთსა და ქედას, ხოლო ხელვაჩაურში, ხულოსა და შუახევში ძველი, მაგრამ ახალარჩეული მერები გააგრძელებენ მუშაობას.
ბათუმის მერი გიორგი ცინცაძე გახდა. ცესკოს მონაცემებით მას ხმა მისცა 42 815-მა ამომრჩეველმა. ბათუმში 157 439 ამომრჩეველია რეგისტრირებული.
ქობულეთის მერი ირაკლი ცეცხლაძე გახდა. ცესკოს მონაცემებით მას ხმა მისცა 26 718-მა ამომრჩეველმა. ამომრჩეველთა რაოდენობა ქობულეთში 66 376-ია.
ხელვაჩაურის მერი ზაზა დიასამიძე გახდა. ცესკოს მონაცემებით მას ხმა მისცა 16 015-მა ამომრჩეველმა. ხელვაჩაურში 43 401 ამომრჩეველია რეგისტრირებული.
ხულოს მერი ვახტანგ ბერიძე გახდა. ცესკოს მონაცემებით მას ხმა მისცა 7 658-მა ამომრჩეველმა. ამომრჩეველთა რაოდენობა ხულოში 23 305-ია.
ქედის მერი მამუკა თურმანიძე გახდა. ცესკოს მონაცემებით მას ხმა მისცა 7 438-მა ამომრჩეველმა. ქედაში 15 676 ამომრჩეველია რეგისტრირებული.
შუახევის მერი ომარ ტაკიძე გახდა. ცესკოს მონაცემებით მას ხმა მისცა 4 453-მა ამომრჩეველმა. შუახევში 14 418 ამომრჩეველია.
4 ოქტომბერს საქართველოში ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. არჩევნებამდე „ქართულმა ოცნებამ“ ერთპარტიულად შეცვალა საარჩევნო კანონმდებლობა. 4 ოქტომბრის არჩევნებში არ მონაწილეობდა ოპოზიციური პარტიების უმეტესობა.