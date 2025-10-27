მთავარი,სიახლეები

როგორ გამოიყურება „ოსკაროსანი“ ბათუმის ცენტრალური ქუჩები – ფოტორეპორტაჟი

27.10.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

წელს, ბათუმმა მეშვიდედ მოიპოვა ტურისტული „ოსკარი“, როგორც ერთ-ერთმა წამყვანმა ტურისტულმა მიმართულებამ. თუმცა, ამ „ოსკაროსან“ ქალაქში არ არის დაცული მშენებლობის სტანდარტები, რის გამოც, ჰაერი მუდმივად ბინძურდება მტვრით.

ვიდეო, რომელიც „ბათუმელებმა“ დღეს, 27 ოქტომბერს გადაიღო, სწორედ ჰაერის დაბინძურებას ასახავს.

ძველ ბათუმში, ზვიად გამსახურდიას და კოსტავას ქუჩებზე, სადაც მერია ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ატარებს, მარმარილოს ფილებს მშრალი წესით ჭრიან, რაც ჰაერს მტვრის ნაწილაკებით აბინძურებს.

ევროკავშირის სტანდარტით, ფილების მშრალი წესით დამუშავება აკრძალულია, რადგან დაბინძურებული ჰაერი იწვევს ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებას.

მტვრით დაბინძურებული ჰაერის ჯანმრთელობაზე ზეგავლენა: თვალის გაღიზიანება, ასთმა, ბრონქიტი, ფილტვის დაზიანება, სიმსივნე, მძიმე ლითონებით მოწამვლა, უარყოფითი ზემოქმედება გულსისხლძარღვთა სისტემაზე.

„ოსკაროსანი“ ქალაქი მთელი ტურისტული სეზონის მანძილზე მტვერში და სამშენებლო ნარჩენებშია გახვეული.

ასე გამოიყურება ტროტუარი ბათუმის ძველ უბანში. ტროტუარი სამშენებლო ნარჩენებითაა დანაგვიანებული.

მტვრით დაფარული ქუჩა და მცენარეები ბათუმში, კოსტავას ქუჩაზე.

დანაგვიანებული გამსახურდიას ქუჩა, ტურისტულ ზონაში.

ძველ ბათუმში, სადაც ტურისტები მოძრაობენ, ტროტუარები მთელი ზაფხული ხარაჩოებითაა ჩახერგილი.

ფასადების რეაბილიტაციის შემდეგ დარჩენილი სამშენებლო ნაგავი, ისევ ქუჩებშია.

თვეობით გაწელილი რეაბილიტაციის გამო მიტაცებულია ტროტუარები, ადამიანები კი მანქანის სავალ ნაწილზე გადაადგილდებიან.

ტროტუარზე გაჩერებული ავტომობილები ბათუმის მოუგვარებელ პრობლემად არის ქცეული.

სილის გორები ავტობუსის გაჩერებასთან/ბათუმი, რუსთაველის ქუჩა.

სინათლის ბოძიდან ამოშვერილი დენის სადენი, მემედ აბაშიძის ქუჩაზე.

ქუჩების მონაკვეთები ხშირად არის გადათხრილი და ასე მიტოვებული.

ქვის ფილებით დაგებული ქუჩები ძველ ბათუმში თითქმის ყველგან დეფორმირებულია.

ქვის სკამები თეატრის წინ, ტროტუარზე.

რუსთაველის ქუჩა ბათუმში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
