სოჭი-ბათუმის თვითმფრინავი ბათუმის აეროპორტში ვერ დაჯდა და უკან გაბრუნდა

დღეს, 26 ოქტომბერს, ბათუმის აეროპორტში ვერ დაჯდა სოჭი-ბათუმის თვითმფრინავი [RWZ567]. თვითმფრინავი უკან, სოჭში გაფრინდა.
მიზეზი, სავარაუდოდ, უამინდობაა. ბათუმში პერიოდულად ძლიერად წვიმს.
დღეს ბათუმში ასევე ვერ დაჯდა თბილისი[ნატახტარი]-ბათუმის თვითმფრინავიც, რომელიც კოპიტნარის მიმართულებით გაფრინდა.
„ბათუმელები“ ბათუმის აეროპორტთან დაკავშირებას ცდილობს. დამატებითი ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში მასალა განახლდება.
