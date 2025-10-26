მთავარი,სიახლეები

სოჭი-ბათუმის თვითმფრინავი ბათუმის აეროპორტში ვერ დაჯდა და უკან გაბრუნდა

26.10.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 26 ოქტომბერს, ბათუმის აეროპორტში ვერ დაჯდა სოჭი-ბათუმის თვითმფრინავი [RWZ567]. თვითმფრინავი უკან, სოჭში გაფრინდა.

მიზეზი, სავარაუდოდ, უამინდობაა. ბათუმში პერიოდულად ძლიერად წვიმს.

დღეს ბათუმში ასევე ვერ დაჯდა თბილისი[ნატახტარი]-ბათუმის თვითმფრინავიც, რომელიც კოპიტნარის მიმართულებით გაფრინდა.

ბათუმის აეროპორტში სოჭი-ბათუმის თვითმფრინავი ვერ დაჯდა / 26.10.2025

ბათუმის აეროპორტში თბილისი-ბათუმის თვითმფრინავი ვერ დაჯდა / 26.10.2025

„ბათუმელები“ ბათუმის აეროპორტთან დაკავშირებას ცდილობს. დამატებითი ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში მასალა განახლდება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
