სიახლეები

ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი 5 დღით დააპატიმრეს აქციაზე გზის გადაკეტვის საბაბით

20.10.2025 •
ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი 5 დღით დააპატიმრეს აქციაზე გზის გადაკეტვის საბაბით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 20 ოქტომბერს, აქციაზე გზის გადაკეტვის საბაბით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე კობა ჩაგუნავამ „ფორმულას“ ჟურნალისტ ქეთა ციცქიშვილს 5-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა.

„იმდენჯერ ახსენა ჩემი შვილი ამ ადამიანმა [შსს-ს წარმომადგენელმა], უნდა ვუპასუხო. საერთოდ არ ვაპირებდი ამ პროცესზე არაფრის თქმას. ჩემი შვილისთვის ვდგავარ იქ. თუ გყავს შვილი, შენი შვილისთვისაც ვდგავარ. შენ რისთვის ზიხარ აქ, ეგეც გასაგებია“, — ასე მიმართა ქეთა ციცქიშვილმა შსს-ს წარმომადგენელს.

ჟურნალისტ ქეთა ციცქიშვილს 12 წლის შვილი ჰყავს. ის მარტოხელა დედაა.

ასევე, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 6-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს დღეს დაკავებულ აქტივისტებს: საბა ჯაფარიძესა და თემო სარალიძეს; 4-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა ნინო ბერუაშვილს. პარალელურად ჯერ კიდევ [21:00 სთ] მიმდინარეობს აქტივისტ თამარ თოთლაძის საქმის განხილვა. ყველა მათგანს აქციაზე ყოფნისას გზის „ხელოვნურ გადაკეტვას“ და/ან სახის დაფარვას ედავებიან.

18 ოქტომბრის აქციაზე გზის „ხელოვნურად გადაკეტვის“ და/ან სახის დაფარვის საბაბით, გუშინ, 19 ოქტომბერს, თბილისში 14 ადამიანი დააკავეს და უმეტესობას, 9 მათგანს, პატიმრობა გუშინვე შეუფარდეს. მათ შორის იყო „ფორმულას“ კიდევ ერთი ჟურნალისტი და წამყვანი ვახო სანაია.

„ფორმულას“ ჟურნალისტების დაკავებას დღეს გამოეხმაურა პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი.

„ეს აშკარა მიზანმიმართული თავდასხმაა „ფორმულაზე“, რომელიც საქართველოში დარჩენილ მცირერიცხოვანი კრიტიკული ხმათა შორის ერთ-ერთია. მოვუწოდებთ მათი დაუყოვნებლივი და უპირობო გათავისუფლებისაკენ“, – ვკითხულობთ პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის განცხადებაში.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რეჟისორი გიორგი თავართქილაძე პოლიციაში მივიდა და თქვა, რომ გზა გადაკეტა
რეჟისორი გიორგი თავართქილაძე პოლიციაში მივიდა და თქვა, რომ გზა გადაკეტა
„ეს ცვლილება არის ბოროტება“ – რას ამბობენ მშობლები „ოცნების“ განათლების რეფორმაზე
„ეს ცვლილება არის ბოროტება“ – რას ამბობენ მშობლები „ოცნების“ განათლების რეფორმაზე
“წინააღმდეგობაშია კონსტიტუციასთან” – ლექტორების განცხადება „ოცნების“ განათლების რეფორმაზე
“წინააღმდეგობაშია კონსტიტუციასთან” – ლექტორების განცხადება „ოცნების“ განათლების რეფორმაზე
“ოცნების” მიზანი კრიტიკული აზრის ჩახშობაა” – ფორმულა ქეთა ციცქიშვილის დაკავებაზე
“ოცნების” მიზანი კრიტიკული აზრის ჩახშობაა” – ფორმულა ქეთა ციცქიშვილის დაკავებაზე

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 13 თებერვალი

„რუსებს არ ჰყავთ ანწუხელიძე, ჩვენებს არავინ მოუკლავთ ცემაში“ – ინტერვიუ გენერალთან

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 13 აგვისტო

რეჟისორი გიორგი თავართქილაძე პოლიციაში მივიდა და თქვა, რომ გზა გადაკეტა 20.10.2025
რეჟისორი გიორგი თავართქილაძე პოლიციაში მივიდა და თქვა, რომ გზა გადაკეტა
„ეს ცვლილება არის ბოროტება“ – რას ამბობენ მშობლები „ოცნების“ განათლების რეფორმაზე 20.10.2025
„ეს ცვლილება არის ბოროტება“ – რას ამბობენ მშობლები „ოცნების“ განათლების რეფორმაზე
ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი 5 დღით დააპატიმრეს აქციაზე გზის გადაკეტვის საბაბით 20.10.2025
ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი 5 დღით დააპატიმრეს აქციაზე გზის გადაკეტვის საბაბით
მარტოხელა დედა: 15 ათასი დოლარი მქონდა, მომატყუეს თაღლითურად და ქუჩაში დავრჩი 20.10.2025
მარტოხელა დედა: 15 ათასი დოლარი მქონდა, მომატყუეს თაღლითურად და ქუჩაში დავრჩი
ბათუმში ორი ადამიანი დაჭრეს 20.10.2025
ბათუმში ორი ადამიანი დაჭრეს
„ვფიქრობ, მზიას სასამართლოზე გამოსვლა იყო სამსახურიდან გათავისუფლების რეალური მიზეზი“ – ექიმი 20.10.2025
„ვფიქრობ, მზიას სასამართლოზე გამოსვლა იყო სამსახურიდან გათავისუფლების რეალური მიზეზი“ – ექიმი