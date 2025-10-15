ბათუმში ორი თვით იზღუდება მოძრაობა პუშკინის ქუჩის მონაკვეთში – მერია

ბათუმის მერიის ინფორმაციით, საგზაო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით, 16 ოქტომბრიდან ორი თვის განმავლობაში, სატრანსპორტო მოძრაობა შეიზღუდება პუშკინის ქუჩაზე, სულაბერიძის ქუჩიდან იმედაშვილის ქუჩამდე არსებულ მონაკვეთში.
მერიის ცნობით, შეზღუდვის პერიოდში დროებით შეიცვლება №11 სამარშრუტო ხაზის სქემა: წერეთლის ქუჩა – შავშეთის ქუჩა – პუშკინის ქუჩა – სოხუმის ქუჩა – შაფათავას ქუჩა – შავშეთის ქუჩა. უკუმიმართულებით გადაადგილება უცვლელად შენარჩუნდება.
„აღნიშნული სამუშაოები ხორციელდება სულაბერიძისა და პუშკინის ქუჩების გარკვეული მონაკვეთებისა და იმედაშვილის ქუჩის სრული რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში, რაც გულისხმობს მიწისქვეშა კომუნიკაციების, გზის სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და განათების სისტემის განახლებას. პროექტის განხორციელების შედეგად აღნიშნულ მონაკვეთებზე არსებითად გაიზრდება სანიაღვრე ქსელის გამტარუნარიანობა“ – იუწყება ბათუმის მერია.