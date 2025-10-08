მთავარი,სიახლეები

ბათუმში უსახლკაროებმა მეტაქსას ქუჩაზე სახელმწიფო შენობა დატოვეს

08.10.2025
დღეს, 8 ოქტომბერს, ბათუმში, მეტაქსას ქუჩაზე მდებარე სახელმწიფოს კუთვნილი ძველი შენობა დატოვეს მოქალაქეებმა, რომლებიც აცხადებენ, რომ უსახლკაროები არიან.

მოქალაქეების თქმით, ისინი პოლიციის მოწოდებას დაემორჩილნენ, რადგან 4 დღეა ხელისუფლებიდან ყურადღება არავინ მიაქცია.

შენობაში, სადაც 5 ოქტომბრის დილას 20-მდე უსახლკარო შეიჭრა, არაა საცხოვრებელი პირობები: შუქი და წყალი.

ამ მოქალაქეებს მეტაქსას ქუჩაზე, მიტოვებულ შენობაში აჭარის არალეგიტიმური უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი რამაზ ჯინჭარაძე 6 ოქტომბერს შეხვდა და უთხრა, რომ 2026 წლიდან შეეძლება ბათუმის მერიას უსახლკარო ადამიანებისთვის ბინის გადაცემა, მანამდე კი, რეგისტრაციის გავლაა საჭირო.

ბათუმის მერიაში ვერ დაგვიდასტურეს მსგავსი პროგრამის არსებობა, რომლის ფარგლებშიც სოციალურად დაუცველ უსახლკაროებს მერიის ე.წ. საბინაო ფონდიდან ბინას გადასცემენ.

„საჭმელს ვერ შემოიტანთ, მხოლოდ წყალიო“ – მე-3 დღეა უსახლკაროები ძველ შენობაში რჩებიან

