საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამჯერად ბრიტანეთის ელჩი დაიბარეს

25.09.2025 •
საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამჯერად ბრიტანეთის ელჩი დაიბარეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამჯერად დიდი ბრიტანეთის ელჩი დაიბარეს. გაერთიანებული სამეფოს  ელჩი საქართველოში – გარეტ ვორდი უკვე შეხვედრაზეა საგარეო უწყებაში. ელჩს მედიასთან კომენტარი შეხვედრაზე შესვლამდე არ გაუკეთებია.

გუშინ, 24 სექტემბერს, საქართველოს საგარეო უწყებაში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი დაიბარეს.

„გერმანიის ელჩის პირველი „გამოძახება“ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. გერმანიის პოზიციიდან მე დეტალურად უარვყავი ჩემზე უსაფუძვლო თავდასხმები და გერმანიისა და საქართველოს ურთიერთობებში ახალ კრიზისზე პასუხისმგებლობა დავაკისრე საქართველოს მთავრობასა და „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლებს, რომლებმაც ეს ქმედებებითა და რიტორიკით გამოიწვიეს და საქართველოს ევროკავშირისკენ სვლა დაბლოკეს. ყური არ დამიგდეს. მე რადიკალი არ ვარ. გერმანია მეგობრად რჩება“, – დაწერა გერმანიის ელჩმა X-ზე.

„ქართული ოცნება” საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების ელჩებს ვენის კონვენციის დარღვევაში, ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევასა და “რადიკალური დღის წესრიგის წახალისებაში” ადანაშაულებს, რასაც დიპლომატები უარყოფებენ და “ოცნებას” ადანაშაულებენ დეზინფორმაციული ნარატივის გატარებაში.

უცხო ქვეყნის დიპლომატის საგარეო უწყებაში დაბარება ერთგვარი დიპლომატიური სანქციაა. გარეტ ვორდს, სავარაუდოდ, “ქართული ოცნების” საგარეო საქმეთა მინისტრის, მაკა ბოჭორიშვილის მოადგილე შეხვდება.

გერმანია გმობს მისი ელჩის დაბარებას საქართველოს საგარეო უწყებაში

„არ არსებობს არანაირი დიფ სთეითი“ – ინტერვიუ ბრიტანეთის ელჩთან

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
