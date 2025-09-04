მთავარი,სიახლეები

ლონდონმა კიევს მილიარდი ფუნტის სამხედრო დახმარება გადასცა რუსეთის გაყინული აქტივებიდან

04.09.2025 •
ლონდონმა კიევს მილიარდი ფუნტის სამხედრო დახმარება გადასცა რუსეთის გაყინული აქტივებიდან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

კიევში ვიზიტისას ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ჯონ ჰილიმ განაცხადა, რომ უკრაინას გაყინული რუსული აქტივებით შეძენილი 1 მილიარდ ფუნტ სტერლინგზე მეტი ღირებულების იარაღი და სხვა სამხედრო დახმარება გადაეცა.

დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ამ თანხით უკრაინას მიეწოდა ასობით ათასი საარტილერიო ჭურვი, ასობით საზენიტო რაკეტა და იარაღის სათადარიგო ნაწილები. ასევე, უკრაინას საშუალება მისცა დაედო ახალი კონტრაქტები აღჭურვილობისა და სამხედრო ტრანსპორტის მოვლა-პატრონობისა და შეკეთებისთვის.

განცხადების თანახმად, ბოლო 50 დღეში უკრაინამ ბრიტანეთისგან მიიღო 4.7 მილიონი ჭურვი, 60 ათასი საარტილერიო ჭურვი, რაკეტები და სარაკეტო სისტემები, 2,500-ზე მეტი დრონი, 200-ზე მეტი რადიოელექტრონული ბრძოლის სისტემა, 100 ერთეული მსუბუქი შეიარაღება, 30 სატრანსპორტო საშუალება და დამატებითი აღჭურვილობა დრონებისა და საჰაერო თავდაცვის წინააღმდეგ.

მიმდინარე წელს ლონდონმა უკრაინის დასახმარებლად 4.5 მილიარდი ფუნტი გამოყო.

ასევე, ბრიტანეთმა ახალი სანქციები დააწესა სამი რუსული ორგანიზაციისა და რვა პირის მიმართ, მათ შორის — რამზან კადიროვის დედის, აიმან კადიროვის და „ახმატ კადიროვის ფონდის“, პროკრემლისტური ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და რუსი ჩინოვნიკების წინააღმდეგ, რომლებიც დაკავშირებულები არიან უკრაინელი ბავშვების რუსეთში იძულებით გადაყვანასთან. 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 4 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 4 სექტემბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 3 სექტემბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 3 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 2 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 2 სექტემბერი
თავდაცვის ძალებმა დონეცკის ოლქში სოფელი გაათავისუფლეს – უკრაინის გენშტაბი
თავდაცვის ძალებმა დონეცკის ოლქში სოფელი გაათავისუფლეს – უკრაინის გენშტაბი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 27 მარტი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 5 ივნისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 14 ნოემბერი

„კორპუსის მშენებლობა 10 წლის წინ მიატოვეს, გვაწვიმს, ყურადღებას ვითხოვთ“ – მოქალაქე 04.09.2025
„კორპუსის მშენებლობა 10 წლის წინ მიატოვეს, გვაწვიმს, ყურადღებას ვითხოვთ“ – მოქალაქე
ბათუმის თეატრის მსახიობები დირექტორის, ნუკრი ქანთარიას გადადგომას ითხოვენ 04.09.2025
ბათუმის თეატრის მსახიობები დირექტორის, ნუკრი ქანთარიას გადადგომას ითხოვენ
ლონდონმა კიევს მილიარდი ფუნტის სამხედრო დახმარება გადასცა რუსეთის გაყინული აქტივებიდან 04.09.2025
ლონდონმა კიევს მილიარდი ფუნტის სამხედრო დახმარება გადასცა რუსეთის გაყინული აქტივებიდან
თიბისი კონცეპტის ტრადიციულად მრავალფეროვანი – Back To School შეთავაზებები 04.09.2025
თიბისი კონცეპტის ტრადიციულად მრავალფეროვანი – Back To School შეთავაზებები
11-13 სექტემბერს, ბათუმში AD BLACK SEA 2025 გაიმართება 04.09.2025
11-13 სექტემბერს, ბათუმში AD BLACK SEA 2025 გაიმართება
ქარტია გმობს „პუბლიკას“ ჟურნალისტზე ძალადობას და პროკურატურას გამოძიებისკენ მოუწოდებს 04.09.2025
ქარტია გმობს „პუბლიკას“ ჟურნალისტზე ძალადობას და პროკურატურას გამოძიებისკენ მოუწოდებს