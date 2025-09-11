მთავარი,სიახლეები

ხაბეიშვილი გდდ-ს თანამშმროლებზე საჯაროდ მიმართვის გამო დააკავეს – სუსი

11.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ნაციონალური მოძრაობის“ ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი და ამავე პარტიის წევრი მურთაზ ზოდელავა დააკავეს.

ლევან ხაბეიშვილი – ენმ-ის პოლიტსაბჭოს ხელმძღვანელი და 4 ოქტომბრის საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დღეს, 11 სექტემბერს, ტელეკომპანია „ფორმულას“ ეზოში დააკავეს.

სუსის ინფორმაციით, ლევან ხაბეიშვილი მისი საჯარო გამოსვლების დროს შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების [გდდ] მიმართ ქრთამის მიცემის დაპირების გამო დააკავეს.

„ლევან ხაბეიშვილი სოციალურ ქსელებში ავრცელებდა მოწოდებას პირდაპირ ქრთამის მიცემის შესახებ, თუ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები უარს იტყოდნენ დავალებების შესრულებაზე, ასევე არ გამოიყენებდნენ სპეციალურ საშუალებებს… მათ 200 ათასი დოლარის გადახდას ჰპირდებოდა,“ – აღნიშნა სუს-ის წარმომადგენელმა დღეს, 11 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე.

სუსის ინფორმაციით, ლევან ხაბეიშვილი ასევე საჯაროდ მოუწოდებდა პოლიციელებს, მისთვის საიდუმლო მასალა მიეწოდებიათ, სანაცვლოდ კი, პოლიციელებიც 200 ათას დოლარს მიიღებდნენ.

ლევან ხაბეიშვილი სისხლის სამართლის კოდექსის 339-ე მუხლის მიხედვით [ქრთამის მიცემა] დააკავეს.

ლევან ხაბეიშვილთან ერთად დააკავეს „ნაციონალური მოძრაობის წევრი“ მურთაზ ზოდელავა. მას გამოძიება სსკ-ის 353-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას ედავება – სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლისთვის წინაამდეგობის გაწევა.

სუს-ის ვერსიით, მურთაზ ზოდელავა მაშინ დააკავეს, როცა მან ლევან ხაბეიშვილის მობილური ტელეფონის გადამალვის მიზნით სცადა გაქცევა.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
