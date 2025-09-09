ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 9 სექტემბერი

- ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 090 010 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +950]
- ტანკი – 11 169 ერთეული [+1]
- ჯავშანტექნიკა – 23 261 ერთეული [+3]
- საარტილერიო სისტემა – 32 577 ერთეული [+32]
- MLRS – 1 482 ერთეული [+1]
- საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 217 ერთეული [+0]
- თვითმფრინავი – 422 ერთეული [+0]
- ვერტმფრენი – 341 ერთეული [+0]
- უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 57 504 ერთეული [+226]
- ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 691 ერთეული [+0]
- გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
- წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
- მანქანები და საწვავის ავზები – 61 207 ერთეული [+72]
- სპეცტექნიკა – 3 963 ერთეული [+2]
უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.
უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 8 სექტემბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:
- 666 თვითმფრინავი
- 283 ვერტმფრენი
- 82 445 უპილოტო საფრენი აპარატი
- 627 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
- 25 004 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
- 1 590 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
- 29 376 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
- 41 319 სპეციალური სამხედრო მანქანა
რუსეთის თავდაცვა, ამ მონაცემებთან ერთად, უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს.
ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.
რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.
