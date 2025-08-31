ყველაფერი ხეებიდან ჩამოცვენილი ტოტების და ფოთლების ბრალია – რატომ ვერ დასრულდა სპორტდარბაზი

საბოლოოდ ყველაფერი ხეებიდან ჩამოცვენილ ტოტებს, ფოთლებს და ზამთრის სუსხს დაჰბრალდა. კომპანია, რომელმაც 2022 წელს დასასრულებელი საქმე 2025 წელსაც ვერ დაასრულა, შავ სიაში მოხვედრას გადაურჩა. შპს „ძმები“ შესყიდვების სააგენტოს გადაწყვეტილებით მხოლოდ გააფრთხილეს.
მანამდე კომპანიამ შესყიდვების სააგენტოს განუმარტა:
„ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება ხდებოდა აჭარაში, რომელიც ხელშეკრულების გაფორმების წელს, დიდი რაოდენობით არსებული ნალექისა და თოვლის გამო განსაკუთრებით დაზარალდა.
ბუნებრივია, სწორი ექსპლუატაციის არქონის პირობებში დაზიანდებოდა შენობის როგორც კედლები, ასევე სახურავი. შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი ფოტოებით დასტურდებოდა, რომ სახურავი სავსე იყო ხეებიდან ჩამოცვენილი ტოტებით, ფოთლებით და სხვა ნარჩენებით, რაც გადათოვლისა და გაწმენდითი სამუშაოების არ ჩატარების შემთხვევაში ბუნებრივია გამოიწვევდა წყლის შეგუბებას და შესაბამისად კედლების დაზიანებას.
ასევე არ მომხდარა შენობის გარე პერიმეტრის გაწმენდა თოვლისგან და რამდენიმე მეტრის სიმაღლის თოვლის მასა კვირების განმავლობაში აზიანებდა კედლებს, რამაც ხელი შეუწყო კედლების შიდა და გარე მხარეს ნესტისა და ობის გაჩენას.“
ხელვაჩაურში, სოფელ განთიადის სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაციისა და სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები აჭარის განათლების სამინისტრომ 2021 წელს შეისყიდა. სკოლაში სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას 2022 წელს უნდა დაესრულებინა. არაერთხელ ვადის გაგრძელების შემდეგ, 2025 წლის მაისში შესყიდვების პორტალზე ატვირთულ დოკუმენტში შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ვკითხულობთ:
„2025 წლის 20 მაისს განხორციელდა მონიტორინგი, რის შემდეგაც აღმოჩნდა, რომ გარკვეული სამუშაოები დასასრულებელია. ასევე, სამუშაოების ნაწილი ხარვეზებით არის შესრულებული, კერძოდ: ღია სპორტული მოედნის ლითონის კონსტრუქციები კოროზირებულია, სპორტდარბაზის ფასადიდან და სახურავიდან ჟონავს წყალი, გადასაღებია სპორტდარბაზის შიდა კედლების და ჭერის ნაწილი, სპორტდარბაზის იატაკი ნაწილობრივ დაზიანებულია შემოსული წყლისგან, სპორტდარბაზის ნაწილში გათბობა არ მუშაობს, გაუმართავია კანალიზაციის სისტემა, საქვაბის საკვამლე მილი არ შეესაბამება სტანდარტებს“.
2025 წლის 21 მაისს, სამუშაოების დაწყებიდან მეოთხე წელს, მინისტრის მოადგილემ, ჯემალ სურმანიძემ კომპანიის დირექტორი გააფრთხილა და ხარვეზის გამოსწორება მოსთხოვა:
„ხელშეკრულების მოქმედების ვადა იწურება 2025 წლის 31 მაისს. შესაბამისად, გთხოვთ, ხუთი დღის ვადაში გამოასწოროთ არსებული ხარვეზები, დაასრულოთ ყველა სამუშაო და წარმოადგინოთ საბოლოო ფორმა-2. ზემოაღნიშნულის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, სამინისტროს მხრიდან ცალმხრივად შეწყდება ხელშეკრულების მოქმედება და გატარებული იქნება ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები“.
შეთანხმება ამჯერადაც დაირღვა.
2025 წლის 30 ივნისს განათლების სამინისტრომ სახელმწიფო შესყიდვების პორტალზე ატვირთა დოკუმენტი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ, თუმცა, ამ დროისთვის [30 ივნისის მდგომარეობით] პორტალზე შესყიდვას არ აქვს მინიჭებული სტატუსი – „შეწყვეტილი ხელშეკრულება“. სამინისტრომ შექმნილი ვითარების შესახებ, შესაბამისი რეაგირებისთვის შესყიდვების სააგენტოს აცნობა.
რა გაარკვია სააგენტომ?
სააგენტო განმარტავს:
„აჭარის განათლებისა და სპორტის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის წევრების 2025 წლის 20 ივნისის მოხსენებითი ბარათის თანახმად, ინსპექტირების ჯგუფის წევრების მიერ 2025 წლის 20 ივნისს ინსპექტირების განხორციელებისას დადგინდა, რომ შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მიმწოდებლისთვის 2025 წლის 21 მაისს გაგზავნილ წერილში აღწერილი ხარვეზების მცირე ნაწილზე დაწყებული იყო გამოსასწორებელი სამუშაოები, მაგრამ ხარვეზების ძირითადი ნაწილი არ იყო აღმოფხვრილი.
კერძოდ, ღია სპორტული მოედნის ლითონის კონსტრუქციები კოროზირებული იყო, სპორტდარბაზის ფასადიდან და სახურავიდან ჟონავდა წყალი, გადასაღები იყო სპორტდარბაზის შიდა კედლების და ჭერების ნაწილი, სპორტდარბაზის იატაკი ნაწილობრივ დაზიანებული იყო შემოსული წყლისგან, სპორტდარბაზის ნაწილში გათბობა არ მუშაობდა, გაუმართავი იყო კანალიზაციის სისტემა, საქვაბის საკვამლე მილი არ შეესაბამებოდა სტანდარტებს.
მიმწოდებელმა 2025 წლის 24 ივნისის წერილით შემსყიდველ ორგანიზაციას აცნობა, რომ იგი აღიარებდა მის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევას და სამუშაოების მიმდინარეობის შეფერხებას, თუმცა ასევე განმარტავდა, რომ აღნიშნული შეფერხებები გამოწვეული იყო გარე ხელისშემშლელი გარემოებებით.“
- რა დაწერა ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელმა კომპანიამ
სააგენტო განმარტავს:
„მხარეთა შორის ხელშეკრულების შესრულებაზე ინსპექტირების განმახორციელებელი შპს „ზაისი და კომპანიის“ 2025 წლის 18 ივლისის №4/28 წერილის თანახმად, შესრულებული სამუშაოების დათვალიერების შედეგად გამოვლინდა, რომ ღია სპორტული მოედნის ლითონის კონსტრუქციები გადასაღები იყო, ცალკეული ადგილები კოროზირებული იყო, სპორტდარბაზის შიდა კედლებისა და ჭერის ნაწილი გადასაღები იყო, იატაკის ნაწილი [კედლებთან] დაზიანებული იყო, სკოლის ადმინისტრაციულ შენობაში და სპორტდარბაზში დასამონტაჟებელი და გასამართავი იყო სამი გათბობის რადიატორი.
კანალიზაციის სისტემა საჭიროებდა დამატებით გაწმენდას. 2025 წლის 18 ივლისის მდგომარეობით სახურავიდან წყლის ჟონვა არ შეინიშნებოდა. სახურავზე სამ ადგილას გლუვი ლითონის ფურცლის შუა ნაწილში დატანებული იყო ჰიდროიზოლაციის ფირი 15X20 სმ ზომის. გათბობის სისტემის საქვაბის საკვამლე მილის ზომები არ შეესაბამებოდა დადგენილ სტანდარტებს.“
სააგენტო გაფრთხილებით შემოიფარგლა:
„მართალია, მიმწოდებელმა არაჯეროვნად შეასრულა ვალდებულებები, თუმცა სააგენტო ითვალისწინებს იმ გარემოებას, რომ შესრულებულ იქნა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 97%. ამდენად, სააგენტო მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე, შპს „ძმების“ შავ სიაში დარეგისტრირებით დაირღვევა თანაზომიერების პრინციპი და მიზანშეწონილია მის მიმართ გაფრთხილების გამოყენება. “
ამავე კომპანიამ, შპს „ძმებმა“ გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში დაიწყო და ვერ დაასრულა სააგენტოს ბათუმის ოფისის მშენებლობის სამუშაოები. ჯამში კომპანიას 1.2 მილიონი გადაუხადეს, მაგრამ ტენდერის პირობები ვერ შეასრულა.
იმავე სამუშაოებისთვის სააგენტოს ახალი ტენდერის გამოცხადება მოუწია თითქმის იგივე თანხით – 1 მილიონ 125 ათას 875 ლარით. დოკუმენტაციით, რაც საჯაროდაა ხელმისაწვდომი, ირკვევა, რომ სააგენტომ საბიუჯეტო სახსრები სათანადოდ ვერ დაიცვა, როცა ამის მექანიზმი ხელშეკრულებაშივე ჰქონდა ჩადებული.
შპს „ძმები“ 2019 წელს დაფუძნებული კომპანიაა და მას მარად ჯიმშერაძე ფლობს.