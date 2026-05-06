ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

გასულ წელს გმირთა ხეივანზე 25 მილიონი დაიხარჯა, წელს რეაბილიტაცია დასჭირდა

06.05.2026
გასულ წელს გმირთა ხეივანზე 25 მილიონი დაიხარჯა, წელს რეაბილიტაცია დასჭირდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის გმირთა ხეივანში ხარაჩოები და სხვა სამუშაო ინსტრუმენტები ისევ დაგხვდებათ.

აღდგენის სამუშაოები დაუწყიათ, თუმცა როდის დასრულდება, არ ვიცით და არც ის ვიცით, ეს სამუშაოები ხარვეზების სრულ განახლებას ითვალისწინებს, თუ მხოლოდ იმ ადგილებს შეაკეთებენ, საიდანაც კომერციულ ობიექტებში წყალი ჩადის.

„ბათუმელების“ ინფორმაციით, განახლებისთვის შეწუხებას არავინ აპირებდა, საფეხმავლო ხიდების ქვეშ განთავსებული კომერციული ობიექტების მოიჯარეებს ამ ფართობებში წყლის ჩასვლა რომ არ გაეპროტესტებინათ.

საქმე ის არის, რომ რამდენიმე მცდელობის შემდეგ ბათუმის მერიამ მოახერხა და ხეივანში მოწყობილი ფართობები საიჯარო წესით გაასხვისა. ზოგ შემთხვევაში მაღალ ფასადაც. სარემონტო სამუშაოების დაწყების შემდეგ კი, მოიჯარეები გამოწვევის წინაშე დადგნენ – წვიმის დროს წყალი ჩავიდა და ყველაფერი გააფუჭა.

გმირთა ხეივანი

გმირთა ხეივანი

გმირთა ხეივნის რეაბილიტაციისა და საფეხმავლო გადასასვლელი ხიდების მოწყობის პროექტი 2021 წელს, თვითმმართველობის არჩევნებამდე დაიწყო და 2024 წელს, საპარლამენტო არჩევნების წინ დასრულდა. დაიხარჯა 25 მილიონი ლარი. პროექტის პომპეზურად გახსნიდან მალევე, 2025 წლის ზაფხულში, ინფრასტრუქტურა მწყობრიდან გამოვიდა. ხარვეზის გამოსწორებაზე ამ დრომდე არავის უზრუნია.

ადგილზე თითქმის იგივე ვითარება დაგვხვდა, რაც 2025 წელს იყო, უარესიც – წყლის გაჟონვის გამო კედლები ისეა დაზიანებული, რთული დასაჯერებელია, რომ პროექტი 2024 წლის ბოლოს დასრულდა. ამის შესახებ დეტალურად ნახეთ „ბათუმელების“  გასული წლის მასალა:

  გმირთა ხეივანი, რომლის მოწყობაზე 25 მილიონი დაიხარჯა, მწყობრიდან გამოსულია

ისევ დაკეტილია შშმ პირებისთვის განკუთვნილი ლიფტები და ბათუმში არავინ იცის საერთოდ იყო თუ არა ეს ლიფტები ჩართული სარგებლობისთვის. ამის შესახებ ვკითხეთ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ბათუმში შშმ პირების უფლებების დაცვაზე ზრუნავენ. მათი თქმით, ამ ლიფტებით არასდროს უსარგებლიათ: „არც კი დაგვიტესტავს“.

შშმ პირთათვის განკუთვნილი ლიფტები გმირთა ხეივანში ისევ არ მუშაობს – გმირთა ხეივნის რეაბილიტაციის პროექტისთვის ბიუჯეტიდან 25 მილიონი დაიხარჯა

საინტერესოა, რომ  ხეივნის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული კადრები არაერთხელ გაავრცელეს, ისევე როგორც მისი პომპეზურად გახსნის კადრები. ლიფტების თუნდაც სატესტო რეჟიმში ჩართვა არც ამ კადრებში ფიქსირდება.

საპირფარეშოები ჩაკეტილია, კედლებზე რიგ შემთხვევაში ხავსია მოდებული, კომერციულ ფართობებში კი წყლის გუბეები დგას.

კომერციული ფართობი გმირთა ხეივანში, ფოტო გადაღებულია შუშიდან

კომერციული ფართობი გმირთა ხეივანში, ფოტო გადაღებულია შუშიდან

კომერციული ფართობი გმირთა ხეივანში, ფოტო გადაღებულია შუშიდან

კომერციული ფართობი გმირთა ხეივანში, ფოტო გადაღებულია შუშიდან

ამ დროისთვის აღდგენილია მხოლოდ ერთ-ერთი ხიდის დაზიანებული ნაწილი, ჩართულია შადრევანიც.

პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების შემსყიდველ უწყებაში – მუნიციპალური განვითარების ფონდში კითხვებს არ უპასუხეს: „მოგვწერეთ, გამოითხოვეთ ინფორმაცია.“

ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა მუნიციპალური განვითარების ფონდში კითხვებს არ უპასუხეს, ინფორმაციის ოფიციალურად გამოთხოვნის შემთხვევაში კი მაქსიმალურ ვადას იყენებენ და მაინც არასრულ პასუხებს აგზავნიან.

ეს ის უწყებაა, რომლის ყოფილი უფროსი, დავით ტაბიძე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე დააკავეს. ისიც ახლდა ირაკლი კობახიძეს გმირთა ხეივნის გახსნის ცერემონიალზე 2024 წლის არჩევნებამდე. მას აღკვეთის ღონისძიების სახით 300 ათასი ლარის გირაო შეუფარდეს.

ამ პრეზენტაციას ესწრებოდა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი, ირაკლი ქარსელაძეც.

გასულ წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით დააკავეს ირაკლი ქარსელაძის ყოფილი მოადგილე კობა გაბუნია. ის საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის კურატორი იყო.

გამოძიების ფარგლებში გაჩხრიკეს დაკავებული კობა გაბუნიას, ირაკლი ქარსელაძისა და სხვა პირების სახლები – 20 სხვადასხვა ობიექტზე.

ირაკლი ქარსელაძის შემცვლელის, რევაზ სოხაძის ინფორმაციით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის 214 მიმდინარე პროექტიდან 161 პრობლემურია, რომელთა ჯამური ღირებულება 1 მილიარდ ლარს აღემატება. ამის შესახებ მან გასულ წელს პარლამენტში ინტერპელაციის წესით მოსმენისას განაცხადა.

გმირთა ხეივანში დაწყებულ სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით ბათუმის მერიაში გვითხრეს, რომ „საგარანტიო პერიოდში ხარვეზებს და ვანდალიზმის შედეგად მიყენებულ ზიანს ასწორებს მუნიციპალური განვითარების ფონდის კონტრაქტორი კომპანია.“

გმირთა ხეივნის რეაბილიტაციისა და საფეხმავლო ხიდების მოწყობის პროექტის სამუშაოები მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 2021 წელს შეისყიდა.

პირველი ეტაპის სამუშაოებისთვის 7 მილიონ 315 132 ლარი დაიხარჯა, მეორე ეტაპის სამუშაოებზე კი ხელშეკრულება 16,5 მილიონ ლარზე იყო გაფორმებული, თუმცა ეს თანხა 18 096 153 ლარამდე გაიზარდა. შესაბამისად, გაიზარდა პროექტის საბოლოო ღირებულებაც და საბოლოდ 25,4 მილიონ ლარს მიაღწია.

სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ შპს „საბა კონსტრაქშენმა“ შეასრულა.

სამუშაოები დაფინანსდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სამთავრობო პროგრამის – „განვითარებული რეგიონები“ ფარგლებში.

„ოცნების“ მთავრობის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში, გამოიცვალა მიწისქვეშა კომუნიკაციები, მოეწყო სარწყავი სისტემა, საფეხმავლო ბილიკები, კომერციული და მოსასვენებელი სივრცეები, შადრევნები, ველოსადგომები, დამონტაჟდა სხვადასხვა სახის დეკორატიული სანათები.

ასევე, დასრულდა ხეივნის მონაკვეთების დამაკავშირებელი 3 ლითონკონსტრუქციის საფეხმავლო გადასასვლელი ხიდის მშენებლობა. შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის ხიდებზე განთავსდა ლიფტები.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
164 მოგებული ტენდერი – ვისია „ბონდი 2009“, რომლის ანგარიშზეც მოდის ქუჩის ჩავარდნა და უსწორმასწორო ტროტუარი
164 მოგებული ტენდერი – ვისია „ბონდი 2009“, რომლის ანგარიშზეც მოდის ქუჩის ჩავარდნა და უსწორმასწორო ტროტუარი
ბათუმის მერია პარკინგის მშენებლობას გეგმავს, მაგრამ უცნობია, როდის იწყებს – პროექტის ბიუჯეტი 8 მილიონია
ბათუმის მერია პარკინგის მშენებლობას გეგმავს, მაგრამ უცნობია, როდის იწყებს – პროექტის ბიუჯეტი 8 მილიონია
ძველი ბათუმის რეაბილიტაციაზე 179 მილიონი უკვე დაიხარჯა – რას აკეთებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ძველი ბათუმის რეაბილიტაციაზე 179 მილიონი უკვე დაიხარჯა – რას აკეთებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
„ნელი ტემპით მიდის“ – რას ამბობენ აბასთუმანში რეაბილიტაციის პროექტზე
„ნელი ტემპით მიდის“ – რას ამბობენ აბასთუმანში რეაბილიტაციის პროექტზე

ოკუპირებულ ყირიმში ნავთობის საცავი იწვის – ხანძარი 2500 კვ მეტრზე გავრცელდა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 სექტემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 თებერვალი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 მაისი 08.05.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 მაისი
ილიას უნივერსიტეტის 80 პროფესორი პარლამენტს საკონსტიტუციოში უჩივის 07.05.2026
ილიას უნივერსიტეტის 80 პროფესორი პარლამენტს საკონსტიტუციოში უჩივის
რა დარჩა ბათუმის მერიას დასანგრევი – „უნებართვო კაფე-ბარების“ დემონტაჟისთვის 170 ათასი ლარი იხარჯება 07.05.2026
რა დარჩა ბათუმის მერიას დასანგრევი – „უნებართვო კაფე-ბარების“ დემონტაჟისთვის 170 ათასი ლარი იხარჯება
„მიეცით წამალი ბავშვებს“ – აქცია დღეს ქობულეთის მერიასთანაც გაიმართა 07.05.2026
„მიეცით წამალი ბავშვებს“ – აქცია დღეს ქობულეთის მერიასთანაც გაიმართა
თიბისის მხარდაჭერით, საქართველოს ნაკრები, ევროპის გოგოების ინფორმატიკის ოლიმპიადაზე იასპარეზებს 07.05.2026
თიბისის მხარდაჭერით, საქართველოს ნაკრები, ევროპის გოგოების ინფორმატიკის ოლიმპიადაზე იასპარეზებს
ვინ არიან ხელვაჩაურის მერიის თანამშრომლები, რომლებიც დაუპირისპირდნენ სინდისის პატიმრების მშობლებს და ჟურნალისტებს   07.05.2026
ვინ არიან ხელვაჩაურის მერიის თანამშრომლები, რომლებიც დაუპირისპირდნენ სინდისის პატიმრების მშობლებს და ჟურნალისტებს  